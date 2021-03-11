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11.03.2021 21:00
Рубрика: Культура

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Дисней ограничил доступ к "расистским мультикам"
Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 52(8403)
Широко развернувшаяся в США борьба с расизмом выходит на новый "культурный уровень". Вслед прошлогодними фактами снятия американскими прокатчиками с эфира и вырезания неполиткорректных сцен из классики мирового кинематографа, включая оскароносный фильм "Унесенные ветром", теперь либеральная цензура добралась и до культовых мультфильмов. Платформа видеоконтента для детей и взрослых "Дисней плюс" ограничила доступ к ряду популярных мультиков из-за содержащихся в них "неправильных расистских стереотипов".
В США "прогрессивные" политики и активисты изучают с расовой точки зрения знаменитые мультфильмы Диснея. Фото: "Уолт Дисней Компани СНГ" В США "прогрессивные" политики и активисты изучают с расовой точки зрения знаменитые мультфильмы Диснея. Фото: "Уолт Дисней Компани СНГ"
В США "прогрессивные" политики и активисты изучают с расовой точки зрения знаменитые мультфильмы Диснея. Фото: "Уолт Дисней Компани СНГ"

Отныне юные поклонники снятой еще в 1940-1970-е годы анимации полностью лишились доступа из своих аккаунтов к четырем старым, но поныне популярным мультфильмам: "Дамбо", "Питеру Пэну" , "Швейцарской семье Робинзонов" и "Котам-аристократам". Вся эта классика анимационного жанра, а также "Леди и Бродяга" (1955 г.) и "Книга джунглей" (1967 г.) оказались помечены на канале Disney+ 12-секундной сопроводительной надписью. Она гласила: "Эта программа содержит негативное описание и/или злоупотребление людьми разных культур. Такие стереотипы были ошибочными тогда и ошибочны сейчас".

Фото: youtube.com/ Союзмультфильм
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В чем же с точки зрения компании великого Уолта Диснея провинился созданный еще в 1941 году милый летающий слон "Дамбо" перед современной публикой США в условиях обострившейся расовых противоречий? Оказывается, всему виной сценка, где "белые исполнители с почерневшими лицами и в рваной одежде имитируют и высмеивают порабощенных африканцев на южных плантациях". А нарисованный в 1953 году Питер Пэн, смело разобравшись со злодеем капитаном Крюком, нетолерантно называл представителей коренного населения "краснокожими" и позволил себе над ними "насмешки", "присвоив культуру и образы коренных народов".

Прегрешения других оказавшихся под запретом мультяшных героев оказались еще более вопиющими. Так, в "Швейцарской семье Робинзонов" (1960 г.) присутствуют "говорящие на неразборчивом языке" "желтые" и "коричневые лица" пиратов, а в "Котах-аристократах" (1970 г. ) разглядели "расистскую карикатуру на представителей восточноазиатских народов с преувеличенными стереотипными чертами, такими как раскосые глаза и выпуклые зубы". При этом она "поет на английском языке с плохим акцентом, озвученным белым актером, и играет на пианино палочками для еды".

Сложно поверить, что именно такой негативный смысл в свои нарисованные персонажи закладывали их талантливые создатели на студии Диснея в прошлом веке. Тем не менее в веке нынешнем политический контекст диктует такую и только такую "расистскую" трактовку. Любые возражения немедленно и жестко пресекаются "прогрессивными" политиками и активистами. Неудивительно, что в такой атмосфере не только "Дисней плюс", но и многие другие крупные американские корпорации теперь бегут впереди паровоза в своей безжалостной борьбе с расовой дискриминацией. И быстро доводят эту битву до абсурда - в прошлом месяце расположенный в штате Флорида парк развлечений "Диснейленд" начал переименовывать "расистские" названия собственных аттракционов.

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