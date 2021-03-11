Для автобусов и метро создадут стекла со встроенным дисплеем

Любопытную разработку молодого ученого профинансирует академия госкорпорации Ростех. 33-летний ведущий инженер-конструктор Научно-исследовательского института технического стекла им. В.Солинова (НИТС) Александр Синицын предложил интегрировать прозрачный информационный дисплей в остекление общественного транспорта.

"Инновационное изделие со встроенным дисплеем предназначено для применения в вагонах поездов, метро, автобусах, троллейбусах, трамваях. Непосредственно на остеклении техники будет размещаться расписание, названия остановок, информация о времени в пути. Система визуализации не затруднит обзор, сможет работать в экстремальных условиях, выдерживать вибрацию и удары", - говорится в сообщении Ростеха.

Отмечается, что продукция может быть востребована и для оснащения легковых автомобилей, в которых лобовое остекление сможет выполнять функцию информационно-навигационной панели. К слову, в иностранных автомобилях премиального сегмента такая технология уже применяется.

На научно-исследовательские работы академией Ростеха будет выделено 8,5 млн рублей. Первые опытные образцы инновационного изделия планируется получить через 6 месяцев после старта работ.