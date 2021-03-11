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11.03.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Долю отечественной электроники предложили закрепить в нацпрограммах

Текст: Ирина Алпатова
Отраслевые ассоциации предложили зафиксировать в целевых показателях всех госпрограмм, включая национальных, долю закупаемой российской электроники и ПО. Письмо с таким предложением Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), Ассоциация "Руссофт" и Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП "Отечественный софт") направили в Правительство РФ (есть в распоряжении "РГ").
Российская система на кристалле на базе ARM Baikal M. Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости Российская система на кристалле на базе ARM Baikal M. Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Российская система на кристалле на базе ARM Baikal M. Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

Доля российского электронного оборудования в гражданских госзакупках сейчас не превышает 20%, рассказал Иван Покровский, исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ). Она растет, но очень медленно, так как заказчики ориентированы на привычные им технические решения зарубежных вендоров.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Сейчас стоит задача создать собственную устойчивую инфраструктуру, обеспечить информационную безопасность. Поэтому пришло время сфокусироваться на развитии собственных технологий и электроники, считают в отрасли. Компаниям выгодно, чтобы государство стимулировало спрос на российское ПО и вычислительную технику на основе отечественных микропроцессоров, таких, к примеру, как "Эльбрус", "Байкал", "Элвис", говорит исполнительный директор АРПП Ренат Лашин.

Важно при этом с ранних стадий обеспечивать "связку" ПО и оборудования - так страна сможет выйти на развитие собственных программно-аппаратных комплексов, а это совсем другая маржинальность и перспективы масштабирования, в том числе, на мировом рынке, считает президент "Руссофт" Валентин Макаров. Это позволит России конкурировать в квантовых технологиях, в нейро-интерфейсах, в космосе и других перспективных технологических направлениях.

Пока что показатели закупаемой электроники рассматриваются только для госпрограммы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности", объясняют инициаторы письма. Однако основная часть отраслевой программы связана с субсидированием НИОКР, и лишь малая часть направлена на модернизацию производств. Поэтому в отрасли полагают, что показатели по закупаемой российской электронике и ПО надо прописать во всех нацпрограммах. В первую очередь, в программе "Цифровая экономика" как наиболее емкой по потенциалу закупок российского электронного оборудования и программного обеспечения.

Ранее с подобным предложением в Правительство обращался глава ТПП РФ Сергей Катырин. Минпромторг поддержал включение показателя во все госпрограммы. "Внедрение показателя позволит сформировать долгосрочный спрос и объем заказа, который является основой для снижения стоимости производства электроники, что в свою очередь будет способствовать реализации стратегии развития радиоэлектронной промышленности до 2030 года", - полагает директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак.

При этом правила формирования госпрограмм определяет Минэкономразвития, напоминает он. Поэтому в Минпромторге полагают целесообразным инициировать внесение изменений в постановление №588 от 2010 года (определяет порядок разработки и реализации госпрограмм - прим. "РГ").

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