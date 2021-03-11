Долю отечественной электроники предложили закрепить в нацпрограммах

Отраслевые ассоциации предложили зафиксировать в целевых показателях всех госпрограмм, включая национальных, долю закупаемой российской электроники и ПО. Письмо с таким предложением Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), Ассоциация "Руссофт" и Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП "Отечественный софт") направили в Правительство РФ (есть в распоряжении "РГ").

Доля российского электронного оборудования в гражданских госзакупках сейчас не превышает 20%, рассказал Иван Покровский, исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ). Она растет, но очень медленно, так как заказчики ориентированы на привычные им технические решения зарубежных вендоров.

Сейчас стоит задача создать собственную устойчивую инфраструктуру, обеспечить информационную безопасность. Поэтому пришло время сфокусироваться на развитии собственных технологий и электроники, считают в отрасли. Компаниям выгодно, чтобы государство стимулировало спрос на российское ПО и вычислительную технику на основе отечественных микропроцессоров, таких, к примеру, как "Эльбрус", "Байкал", "Элвис", говорит исполнительный директор АРПП Ренат Лашин.

Важно при этом с ранних стадий обеспечивать "связку" ПО и оборудования - так страна сможет выйти на развитие собственных программно-аппаратных комплексов, а это совсем другая маржинальность и перспективы масштабирования, в том числе, на мировом рынке, считает президент "Руссофт" Валентин Макаров. Это позволит России конкурировать в квантовых технологиях, в нейро-интерфейсах, в космосе и других перспективных технологических направлениях.

Пока что показатели закупаемой электроники рассматриваются только для госпрограммы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности", объясняют инициаторы письма. Однако основная часть отраслевой программы связана с субсидированием НИОКР, и лишь малая часть направлена на модернизацию производств. Поэтому в отрасли полагают, что показатели по закупаемой российской электронике и ПО надо прописать во всех нацпрограммах. В первую очередь, в программе "Цифровая экономика" как наиболее емкой по потенциалу закупок российского электронного оборудования и программного обеспечения.

Ранее с подобным предложением в Правительство обращался глава ТПП РФ Сергей Катырин. Минпромторг поддержал включение показателя во все госпрограммы. "Внедрение показателя позволит сформировать долгосрочный спрос и объем заказа, который является основой для снижения стоимости производства электроники, что в свою очередь будет способствовать реализации стратегии развития радиоэлектронной промышленности до 2030 года", - полагает директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак.

При этом правила формирования госпрограмм определяет Минэкономразвития, напоминает он. Поэтому в Минпромторге полагают целесообразным инициировать внесение изменений в постановление №588 от 2010 года (определяет порядок разработки и реализации госпрограмм - прим. "РГ").