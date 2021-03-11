Экспедиция "Ржев. Калининский фронт" собирает поисковиков из восьми стран

Одной из самых масштабных в 2021 году станет международная поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт". Лагерь по поиску захоронений Великой Отечественной войны сможет принять до 500 участников из Беларуси, Казахстана, стран Прибалтики, Германии - пока восемь стран, но к лету их число может вырасти. Экспедиция откроется "Вахтой Памяти" 17 апреля вблизи Ржевского мемориала Советскому солдату, где развернутся основные поиски. В прошлом году там были найдены останки 704 красноармейцев, установлено 12 имен. Всего с 90-х подо Ржевом поднято свыше двух тысяч солдат и офицеров, найдено 193 медальона, 25 семьям оказана помощь в перезахоронении близких.

- Свыше 1,3 миллиона человек погибли в Ржевско-Вяземской и Ржевско-Сычевской военных операциях, которые оттягивали силы фашистов от Сталинграда, а потом открыли дорогу на Берлин, - говорит научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. - Многие из погибших лежат прямо под дерном, как шли в атаку, так и остались на болотах или в земле. Там почва ходит под ногами.

Частью экспедиций стали школьники. Около шести тысяч детей каждый год посещают музей и вахту, где потом многие из них остаются волонтерами.

- Поисковики дали системность поисковой работе, - считает замначальника Управления Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Алла Кирилина, - еще ввели новые цифровые инструменты поиска. Проект "Память народа" - это отсканированные и выложенные в свободный доступ все донесения, включая иностранные, о воинских захоронениях. Так работа ведется в электронной среде, причем не только в архивах.

Среди поисковиков ходят легенды о том, как при помощи одного медальона, найденного подо Ржевом в 2018 году, благодаря электронному учету удалось установить имена 146 бойцов. Дело в том, что их имена, включая чудом сохранившуюся надпись на медальоне, были засекречены. Бойцы считались без вести пропавшими. Медальон помог уставить место их гибели. "Цифра" помогает и в поиске погибших, упокоеных на иностранных захоронениях. По данным Минобороны РФ, в Германии погибли более двух миллионов военнослужащих, в Польше - 610 тысяч. Это самые массовые захоронения, где ведутся исследовательские работы по установлению имен. Помощь в работе оказывают архивы Германии, Польши и лаборатория "Солдатский медальон", созданная в 2006 году. Ее центры находятся в Брянске, Минске (Беларусь), Санкт-Петербурге и Севастополе. В год лаборатории принимают свыше тысячи обращений, но устанавливают не более 500 имен.

- Время работает не на нас - число устанавливаемых имен по медальонам уменьшается, - говорит руководитель лаборатории "Солдатский медальон" Андрей Фетисов. - Медальоны, пропитанные водой и кровью, угасают. Прочтение угасших записей - задача, с которой надо спешить.