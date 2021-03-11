Эксперт развеяла миф о выгодности кредитных карт

Кредитные карты могут принести клиенту банка лишь временные и незначительные выгоды, считает доцент кафедры банковского дела Университета "Синергия" Екатерина Исаева.

По ее словам, карта с льготным периодом дает возможность пользоваться программами лояльности банка и получать кешбэки и бонусные баллы. Однако при этом стоит помнить, что в основе любой кредитной карты лежит кредит, который не может быть бесплатным по определению и выгоден в первую очередь самому банку.

"Для понимания механизма работы подобного карточного продукта требуется серьезная самоорганизация и финансовая подкованность, начиная с момента ознакомления с условиями договора и порядком расчета процентов за пользование. Это "интеллектуальная выгода" от вложения в свое образование и повышение финансовой грамотности, но говорить о чистой финансовой выгоде затруднительно", - отметила Исаева в интервью агентству "Прайм".