Экспорт растительного масла могут ограничить в сентябре

Механизм демпфера по растительному маслу по аналогии с зерновым может быть введен не раньше сентября этого года, с началом сезона для отрасли. Но параметры нового механизма и решение по нему будут приняты в ближайшее время, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу Минэкономразвития Максима Решетникова.

Первая часть механизма уже запущена - это экспортные пошлины на подсолнечник, рапс и сою, сказал министр. Теперь предстоит достроить "комплексную систему регулирования". Пока параметры второй части демпфера для масла не определены: на следующей неделе министерство будет вести консультации с производителями и экспортерами. Однако, по словам Решетникова, важно, чтобы собранные с помощью этого механизма деньги вернулись в сельское хозяйство и не остановили инвестиции. Поэтому ведомства "будут очень аккуратно искать этот баланс".

"Наша задача - срезать пик цен на мировых рынках и в то же время дать возможность дальше развивать инвестиции", - пояснил Максим Решетников.

При этом демпфер будет распространяться не только на подсолнечное, но и на другие растительные масла.

Министр считает, что пока рассчитывать на снижение мировых цен на масла не стоит.

"Неопределенность очень высокая, поэтому мы готовим инструментарий на разное развитие ситуации", - рассказал он. Многое будет зависеть от прогнозов будущего урожая масличных.

По мнению Решетникова, ограничения экспорта зерна, принятые раньше правительством, уже сработали - цены на зерно на внутреннем рынке снизились на 2 тыс. рублей за тонну. И пошлина в 50 евро на пшеницу еще не до конца отыграна - цены будут снижаться дальше. При этом экспорт зерна не остановился и вряд ли остановится, считает министр.

До 2 июня экспортная пошлина на пшеницу составляет 50 евро за тонну. С 15 марта к пшенице добавятся ячмень и кукуруза - 10 и 25 евро соответственно. А со 2 июня на эти культуры будет установлена плавающая пошлина. Она будет рассчитываться на основе мировых цен. Необлагаемая часть по пшенице составит 200 долларов за тонну, по кукурузе и ячменю - в 185 долларов за тонну. Сверх этой цены будет облагаться пошлиной в размере 70%. Полученные таким образом средства будут возвращены аграриям.