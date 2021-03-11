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Еще одно телешоу Бузовой и Бородиной закрывается из-за низких рейтингов

Новости
    11.03.2021, 13:31
Текст:   Олег Усков

Чехарда с телепроектами Ольги Бузовой и Ксении Бородиной на ТНТ ударно продолжается: вслед за закрытием и предполагаемым перерождением долгостроя "Дом 2" из эфирной сетки канала уходит программа "Бородина против Бузовой".

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
После финала "Дома 2" Бузова и Бородина будут вести мистический проект

Во всяком случае, проект "прекращает существование в привычном формате", передает "СтарХит", уточняя, что, как и было ранее анонсировано, далее его заменит "абсолютно новое" утреннее шоу, съемки которого стартуют буквально сегодня.

Появится оно перед благодарной публикой уже в середине этого месяца, формат - ежедневно. Название простое - "ББ шоу".

По информации источника издания в ТНТ, сначала планировалось, что "Бородина против Бузовой" будет сниматься минимум до лета, но после ситуацию переиграли - 12 марта выйдет последний выпуск программы, так как "продюсеры потребовали полной смены формата". Причина - текущий "поднадоел зрителям".

Более того, если бы "пилот" - уверяет инсайдер - руководству канала не понравился, "Оля и Ксюша просто потеряли бы работу".

Из нюансов: создатели "решили уйти от скандальности" и "привнести на канал что-то чистое, доброе вечное". В результате основное требование к формату - "никаких криков, ругани и драк". А лишь "деликатное обсуждение" с гостями и экспертами (психологами, юристами, экстрасенсами и разного рода звездами) "полезных и резонансных тем", "без излишнего драматизма и наигранности", в тональностях "теплой и дружеской беседы" за барной стройкой.

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