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Facebook разрешит пользователям монетизировать контент

11.03.2021,  
19:42
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Социальная сеть Facebook планирует открыть для пользователей возможность получать доходы от рекламы в размещаемых ими материалах. Речь идет о коротких видеороликах.

"Сейчас мы сосредоточены на внедрении системы монетизации в коротких видеороликах, к тестированию которой мы приступим в ближайшие недели. Мы также дадим возможность размещать рекламу в сторис", - приводит ТАСС заявление продакт-менеджера соцсети Йоава Арнштейна.

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Отмечается, что в роликах длительностью одну минуту реклама сможет занимать до 30 секунд. При этом, обещают в Facebook, просмотру контента она мешать не будет.