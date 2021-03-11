Facebook разрешит пользователям монетизировать контент

Социальная сеть Facebook планирует открыть для пользователей возможность получать доходы от рекламы в размещаемых ими материалах. Речь идет о коротких видеороликах.

"Сейчас мы сосредоточены на внедрении системы монетизации в коротких видеороликах, к тестированию которой мы приступим в ближайшие недели. Мы также дадим возможность размещать рекламу в сторис", - приводит ТАСС заявление продакт-менеджера соцсети Йоава Арнштейна.

Отмечается, что в роликах длительностью одну минуту реклама сможет занимать до 30 секунд. При этом, обещают в Facebook, просмотру контента она мешать не будет.