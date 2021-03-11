Фийон Майе выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону

Новости

Международная акция "Сад памяти" стартует через неделю 22:12
Экспорт растительного масла могут ограничить в сентябре 22:10
Решетников оценил риск санкций против госдолга России 22:01
На аукционе Christie"s продали первое цифровое произведение искусства 21:29
Сербия намерена наладить производство "Спутника V" 21:09
"Спартак" обратился к президенту РФС из-за решения КДК 20:45
ЦБ: Потери клиентов банков от кибермошенников выросли в полтора раза 20:25
Еврокомиссия утвердила вакцину Johnson&Johnson от коронавируса 20:02
На красной ветке московского метро произошел инцидент с пассажиром 19:56
Организаторы попросили участников "Евровидения" от Беларуси заменить песню 19:49
Главу генконсульства Польши в Гродно вышлют из Беларуси в течение 48 часов 19:44
Facebook разрешит пользователям монетизировать контент 19:42
В Британии выявлен новый вариант коронавируса 19:28
ЦБ: Снижение инфляции до 4% может задержаться до начала 2022 года 19:24
Кабмин не рассматривал продление ипотеки в названных главой ЦБ регионах 18:58
Новые требования по охране труда появятся в общем доступе 18:44
"Газпром" и Монголия согласовали план по газопроводу "Союз Восток" 18:35
Италия, Норвегия и Дания приостановили использование вакцины AstraZeneca 18:30
С МКС выкинули самый тяжелый мусор в истории 18:24
Бастрыкин дал поручения, чтобы гражданам стало легче дозвониться в СК 18:24
Умер автор музыки к фильмам о гардемаринах Виктор Лебедев 18:22
В Минске стартовала ретроспектива "Киновершины Владимира Гостюхина" 18:13
Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 50 странах 18:11
Основателя шоколадной фабрики "А. Коркунов" признали банкротом 18:08
КДК РФС не стал отменять желтую карточку защитника "Спартака" Жиго 18:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Выплаты на детей от 3 до 7 лет будут начисляться по новым правилам
Выплаты на детей от 3 до 7 лет будут начисляться по новым правилам
Как получить диагностическую карту по новым правилам
Как получить диагностическую карту по новым правилам
11.03.2021 21:34
Рубрика: Спорт

Фийон Майе выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону

Текст: Максим Домчев
Француз Кентен Фийон Майе выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место. Российские биатлонисты не попали в топ-10.
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

В четверг в Нове-Место прошла спринтерская гонка на 10 км у мужчин. Ее победителем стал французский биатлонист Кентен Фийон Майе, преодолевший дистанцию за 22 минуты 07,2 секунды. При этом он не допустил ни одного промаха.

Фото: Reuters
Крянин: Противостояние лыжников Большунова и Клебо - на десятилетие

Второй результат показал норвежец Тарьей Бе, также отстрелявший чисто на двух рубежах. Он уступил победителю 11,3 секунды. Бронза у представителя Италии Лукаса Хофера, отставшего на 14,8 секунды.

Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, показавший 16-й результат, на 17-й позиции оказался Александр Логинов. У Эдуарда Латыпова - 25-е место, у Евгения Гараничева - 30-е. В топ-40 попал Карим Халили, ставший 38-м. А Кирилл Стрельцов показал 62-й результат.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2020/2021

Главное сегодня

Песков заявил о подготовке Послания президента в очном формате
В Кремле выразили обеспокоенность повышением напряженности в Донбассе
Италия, Норвегия и Дания приостановили использование вакцины AstraZeneca
Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 50 странах
Омбудсмен Москвы предложила ввести для женщин четырехдневную рабочую неделю
Дзюба вернется в сборную России капитаном
Роналду может покинуть "Ювентус" летом