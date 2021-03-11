Фийон Майе выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону

Француз Кентен Фийон Майе выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место. Российские биатлонисты не попали в топ-10.

В четверг в Нове-Место прошла спринтерская гонка на 10 км у мужчин. Ее победителем стал французский биатлонист Кентен Фийон Майе, преодолевший дистанцию за 22 минуты 07,2 секунды. При этом он не допустил ни одного промаха.

Второй результат показал норвежец Тарьей Бе, также отстрелявший чисто на двух рубежах. Он уступил победителю 11,3 секунды. Бронза у представителя Италии Лукаса Хофера, отставшего на 14,8 секунды.

Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, показавший 16-й результат, на 17-й позиции оказался Александр Логинов. У Эдуарда Латыпова - 25-е место, у Евгения Гараничева - 30-е. В топ-40 попал Карим Халили, ставший 38-м. А Кирилл Стрельцов показал 62-й результат.