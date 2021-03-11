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Рубрика: Культура

Фонд кино начал прием заявок на поддержку фильмов

Текст: Сусанна Альперина

Фонд кино объявил две громкие новости. Первая - утвержден список компаний-лидеров отечественного кинопроизводства. Отбор был проведен в соответствии с обновленной методикой, регламентированной приказом Фонда кино № 1 от 15 января 2021 года "О методике и порядке отнесения организации кинематографии к лидерам отечественного кинопроизводства".

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В документе, присланном в "РГ", говорится о том, что в соответствии с данным регламентом ключевым критерием отбора является зрительская оценка национальных фильмов (количество зрительских посещений фильмов кинокомпаний в кинотеатрах Российской Федерации за последние 5 лет).

Кроме того, лидером отечественного кинопроизводства может стать только организация, существующая не менее 3 лет, выпустившая в прокат более 2 оригинальных фильмов за последние пять лет, не имеющая задолженностей перед Министерством культуры и (или) Фондом кино.

Итак, по итогам заседания Совета Фонда кино, 2 марта 2021 года статус лидера отечественного кинопроизводства в 2021 году присвоен следующим кинокомпаниям: "Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова", "Кинокомпания "СТВ", "ВБД Групп", "1-2-3 Продакшн", "Централ Партнершип", "Арт Пикчерс Студия", "ММЕ" (Марс Медиа Энтертейнмент), "Базелевс", "Водород 2011" и "Дирекция кино".

Вторая новость (кстати, обе они, подтвержденные официальными документами, уже появились и на сайте Фонда) заключается в том, что Фонд кино с 11 марта, то есть - с сегодняшнего дня, начинает прием заявок от кинокомпаний-производителей, "с целью оказания в 2021 году поддержки производства национальных фильмов за счет средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, на безвозвратной основе".

Сроки приема заявок: для лидеров отечественного кинопроизводства с 11 марта по 12 апреля (включительно), для всех других - с 11 марта по 16 апреля. Подать заявки можно с понедельника по четверг с 10:00 до 19:00 по московскому времени, по пятницам с 10:00 до 18:00. По адресу: 127006, г. Москва, Воротниковский переулок, д.12, стр. 1. Комплекты документов представляются в Фонд кино: лично руководителем, представителем по доверенности или курьерским отправлением.

Культура Кино и ТВ Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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