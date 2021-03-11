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Фото: корабль Razor Crest, Мандалорец и "малыш Йода" в Якутии

Новости
    11.03.2021, 16:08
Текст:   Богдан Бобров

Группа энтузиастов в Якутии построила копию космического корабля Razor Crest из сериала "Мандалорец".

Модель фантастического транспортного средства в масштабе один к одному установили на территории парка "Урдэл" в Якутске, где будет обеспечена охрана, а посетители смогут сделать фото.

Автор идеи - косплеер Айаал Федоров - сообщил, что на воссоздание копии звездного агрегата ушло около 50 листов ДВП, а собрать часть средств для производства помогли его подписчики в Instagram.

В сериале, напомним, Razor Crest был уничтожен. Возможно, в третьем сезоне, который ожидается в 2022 году, Дину Джарину придется искать себе новый корабль.

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