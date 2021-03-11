Три прыжка на трамплине с переворотами в воздухе и приземлением - и наши фристайлисты впервые в истории выиграли смешанные командные соревнования в лыжной акробатике на чемпионате мира в Алма-Ате.

Накануне Любовь Никитина завоевала бронзовую медаль в индивидуальном турнире. Павел Кротов взял "серебро", а Максим Буров защитил титул чемпиона мира. Поэтому россияне считались фаворитами в борьбе за еще одну, теперь коллективную победу.

Любовь Никитина хорошо начала соревнования, но Павел Кротов ошибся на приземлении. Хотя и соперники выступили неидеально. Поэтому интрига сохранилась до последней попытки, которую Максим Буров выполнил по-чемпионски. В сумме за три прыжка россияне набрали 300,94 балла. На вторую строчку переместились победители ЧМ-2019 года швейцарцы (293,46 балла), третьими стали американцы (283,97).

- Было волнительно, все-таки это не индивидуальные, а командные соревнования. В принципе, мы справились и победили, - отметил наш лидер Максим Буров.

Павел Кротов назвал выступление друга решающим: "Хотел бы извиниться за свой финальный прыжок. Но Максим вывел нас на первое место. Мы чемпионы мира, - цитирует спортмена пресс-служба Федерации фристайла России. - Но расслабляться нельзя. Нужно готовиться к финалу Кубка мира, настрой боевой".

В дисциплине могул у сборной России тоже три медали в копилке. Анастасия Смирнова принесла команде первое в истории страны "золото" ЧМ в парном могуле. Виктория Лазаренко завоевала "серебро". Смирнова также выиграла "бронзу" в обычном могуле.