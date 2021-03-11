"Газпром" и Монголия согласовали план по газопроводу "Союз Восток"

"Газпром" и правительство Монголии согласовали план деятельности Совместной рабочей группы на 2021-2022 годы по работе над проектом газопровода "Союз Восток", который будет зарубежным продолжением "Силы Сибири - 2". Об этом сообщило управление информации российской компании.

Планируется, что газопровод "Союз Восток" будет использоваться для поставок российского газа в Монголию и Китай. Экспортная мощность газопровода "Сила Сибири - 2" может превысить более чем в 1,3 раза мощность "Сила Сибири", которая составляет 38 млрд кубометров в год.

Китайский рынок считается одним из приоритетных для российского газа. "Силой Сибири" осуществляются поставки в северо-восточные регионы страны. Трубопроводный газ также экспортируется в Китай из Средней Азии - поставки идут в западные области, а остальные объемы экспорта приходятся на сжиженный природный газ (СПГ), который главным образом обеспечивает потребности прибрежных районов. Маршрут "Союз Восток" позволит доставить российский газ сразу в густонаселенные области центрального Китая, а также подключить к газопроводу монгольских потребителей.