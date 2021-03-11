Генконсул РФ: США не продлевают визы российским дипломатам

По словам дипломата, из-за подобной визовой политики американской стороны генеральное консульство вынуждено работать "в неполном штатном составе". Ожидание разрешения на въезд может длиться год и даже более, причем положительное решение вовсе не гарантировано. В итоге наши сотрудники после завершения командировок возвращаются домой, а им на замену никто не приезжает. Более того, американцы нередко перестали продлевать разрешение на пребывание и тем, кто уже работает в стране. И если такому дипломату придется по каким-то причинам выехать за пределы США, вернуться обратно он уже не сможет, отмечает Александр Захаров.

На Смоленской площади не раз поднимали вопрос о том, что до сих пор не разрешен вопрос с доступом россиян к генконсульствам в Сан-Франциско и Сиэтле, а также зданиям торгпредств в Нью-Йорке и Вашингтоне, который закрыт с 2017 года.