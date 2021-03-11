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11.03.2021 17:25
Рубрика: В мире

Германии грозит третья волна пандемии

Текст: Юрий Ершов

В Германии началась третья волна пандемии. Об этом, по информации газеты Welt, заявил на встрече с журналистами во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве Лотар Вилер, директор немецкого Института Роберта Коха.

Фото: AFP/JUSTIN TALLIS
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По мнению Вилера, ныне, как и прежде, необходимо соблюдать меры безопасности - ношение лицевых масок и социальную дистанцию.

Кампания по прививкам представляется ученому неким забегом против мутирующего вируса. Финиш этого "забега", однако, вполне определенен. Если не произойдет каких-то сбоев в производстве вакцины или по другим причинам, то к осени 80% населения ФРГ будут обладать иммунитетом против коронавируса. Вот тогда, считает Вилер, меры защиты от вируса могли бы быть отменены.

Тем временем, сообщает Süddeutsche Zeitung, Институт Коха зафиксировал 11 марта 14 356 новых позитивных тестов на коронавирус, что на 2444 случаев больше, чем в четверг на прошлой неделе. А в целом по стране на сегодня выявлено 2,63 миллиона заражений.

Напомним, ровно год назад ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. Тогда было зафиксировано 118 тысяч заражений, от которого погибли 4300 человек. Сейчас же, по статистике организации, заражениям подверглись 120 миллионов человек, в том числе 2,6 миллиона смертельных случаев.

В мире Европа Германия Пандемия коронавируса COVID-19

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