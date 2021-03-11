Глава Минсельхоза рассказал, сколько посеем в этом году основных культур

Посевная площадь в 2021 году вырастет на 600 тыс. га по сравнению с прошлым годом и составит 80,5 млн, из которых 51,5 млн га запланирован под яровой сев, сообщил на заседании правительства 11 марта министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Он напомнил, что озимыми зерновыми засеяно 19,4 млн га. По оценке министра, сейчас в хорошем и удовлетворительном состоянии находится около 80% посевов.

"Это несколько ниже уровня прошлого года. Сказался недостаток осадков осенью прошлого года, но мы отмечаем улучшение состояния. Более точный прогноз можно будет сделать после схода снега и начала активной вегетации", - уточнил Патрушев.

В этом году будут увеличены посевы зерновых и зернобобовых культур, кормовых культур, а также овощей и картофеля в организованном секторе. Также существенно вырастет закладка виноградников. Почти на 15% (до 1,062 млн га) вырастет площадь под сахарной свеклой.

Однако коронакризис обострил проблему кадровой обеспеченности отрасли. В прошлом году Минсельхоз частично решил вопрос - в том числе за счет привлечения россиян, оставшихся в пандемию без работы. Этот опыт будет использован и в этот раз. Но полностью это не решит проблему. Сейчас потребность в растениеводстве в привлечении дополнительной иностранной рабочей силы составляет около 35 тыс. человек, оценил Патрушев.

Аграрии полностью обеспечены семенами. Дефицита ГСМ также не ожидается. В этом году потребуется 4,6 млн тонн дизельного топлива и 720 тыс. тонн автобензина - столько же, сколько в прошлом году.

"На текущую дату темпы закупки топлива опережают прошлогодние, к старту полевых работ обеспеченность будет полная. Стоимость дизельного топлива, по сравнению с прошлым годом, немного снизилась. Вместе с тем, на 10% выросли цены на 92 бензин", - пояснил Патрушев.

В 2020 году было приобретено 59 тыс. единиц сельхозтехники и оборудования. По итогам прошлого года удалось преломить негативный тренд, когда сельхозтехника выбывала быстрее, чем обновлялся парк, рассказал министр. При этом выросла доля машин отечественного производства. Таким образом, в 2021 году у аграриев имеется 38 тыс. единиц основной сельскохозяйственной техники.

По словам Дмитрия Патрушева, в декабре прошлого года в регионы было направлено 100 млрд рублей на поддержку аграриев. Ведется кредитование сезонно-полевых работ - на данный момент объем выданных кредитов составил почти 120 млрд рублей - это соответствует уровню прошлого года. Развивается механизм агрострахования с господдержкой: в прошлом году на это было выделено 2,2 млрд. рублей, в этом предусмотрено вдвое больше - 4,4 млрд рублей. Это позволит застраховать около 6,5 млн га посевов, что на 28% больше, чем годом ранее.

"Подготовка к весенним полевым работам проходит штатно, все возникающие вопросы обрабатываем с каждым регионом в индивидуальном порядке, в текущем году при благоприятных погодных условиях рассчитываем на достойный урожай", - заключил Дмитрий Патрушев.