Глава Минсельхоза рассказал, сколько посеем в этом году основных культур

Он напомнил, что озимыми зерновыми засеяно 19,4 млн га. По оценке министра, сейчас в хорошем и удовлетворительном состоянии находится около 80% посевов.
"Это несколько ниже уровня прошлого года. Сказался недостаток осадков осенью прошлого года, но мы отмечаем улучшение состояния. Более точный прогноз можно будет сделать после схода снега и начала активной вегетации", - уточнил Патрушев.
В этом году будут увеличены посевы зерновых и зернобобовых культур, кормовых культур, а также овощей и картофеля в организованном секторе. Также существенно вырастет закладка виноградников. Почти на 15% (до 1,062 млн га) вырастет площадь под сахарной свеклой.
Однако коронакризис обострил проблему кадровой обеспеченности отрасли. В прошлом году Минсельхоз частично решил вопрос - в том числе за счет привлечения россиян, оставшихся в пандемию без работы. Этот опыт будет использован и в этот раз. Но полностью это не решит проблему. Сейчас потребность в растениеводстве в привлечении дополнительной иностранной рабочей силы составляет около 35 тыс. человек, оценил Патрушев.
Аграрии полностью обеспечены семенами. Дефицита ГСМ также не ожидается. В этом году потребуется 4,6 млн тонн дизельного топлива и 720 тыс. тонн автобензина - столько же, сколько в прошлом году.
"На текущую дату темпы закупки топлива опережают прошлогодние, к старту полевых работ обеспеченность будет полная. Стоимость дизельного топлива, по сравнению с прошлым годом, немного снизилась. Вместе с тем, на 10% выросли цены на 92 бензин", - пояснил Патрушев.
В 2020 году было приобретено 59 тыс. единиц сельхозтехники и оборудования. По итогам прошлого года удалось преломить негативный тренд, когда сельхозтехника выбывала быстрее, чем обновлялся парк, рассказал министр. При этом выросла доля машин отечественного производства. Таким образом, в 2021 году у аграриев имеется 38 тыс. единиц основной сельскохозяйственной техники.
По словам Дмитрия Патрушева, в декабре прошлого года в регионы было направлено 100 млрд рублей на поддержку аграриев. Ведется кредитование сезонно-полевых работ - на данный момент объем выданных кредитов составил почти 120 млрд рублей - это соответствует уровню прошлого года. Развивается механизм агрострахования с господдержкой: в прошлом году на это было выделено 2,2 млрд. рублей, в этом предусмотрено вдвое больше - 4,4 млрд рублей. Это позволит застраховать около 6,5 млн га посевов, что на 28% больше, чем годом ранее.
"Подготовка к весенним полевым работам проходит штатно, все возникающие вопросы обрабатываем с каждым регионом в индивидуальном порядке, в текущем году при благоприятных погодных условиях рассчитываем на достойный урожай", - заключил Дмитрий Патрушев.