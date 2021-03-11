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11.03.2021 19:44
Рубрика: В мире

Главу генконсульства Польши в Гродно вышлют из Беларуси в течение 48 часов

Текст: Екатерина Забродина
В белорусский МИД был вызван временный проверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский. Ему вручили ноту с предписанием, чтобы сразу два польских дипломата покинули территорию республики в течение 48 часов. Как сообщает агентство БЕЛТА, речь идет о руководителе Генерального консульства Польши в Гродно, а также о еще одном его сотруднике.

В белорусским дипведомстве настаивают, что поляки "чрезмерно, ассиметрично и деструктивно" ответили на высылку консула Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка. Тогда польская сторона объявила персоной нон грата белорусского дипломата в Варшаве, что привело к эскалации конфликта.

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Напомним, этот дипломатический скандал разгорелся на почве истории. Так, 28 февраля в польской скаутской школе в Бресте отметили день памяти "проклятых солдат" - борцов польского антикоммунистичечкого подполья 1944-1953 годов.

Белорусские историки отмечают, что входивший в него отряд Ромуальда Райса сжег пять деревень на территории Восточной Польши, где жили православные белорусы. Мероприятие посетил польский консул Тимофеюк, что вызвало возмущение белорусской стороны. Прокуратура Бреста возбудила уголовное дело по факту героизации военных преступников.

"Принципиальная позиция белорусской стороны о неприемлемости героизации военных преступников и оправдания геноцида белорусского народа будет оставаться неизменной", - заявили в МИД Беларуси.

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