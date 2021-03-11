Год с COVID-19 в фотографиях

Ровно год назад, 11 марта 2020 года, Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.

За это время в мире было зарегистрировано 118 миллионов случаев заражения COVID-19, 2,6 миллиона человек умерли. В России за год было выявлено 4,3 миллиона случаев заражения, скончались 90,7 тысячи человек.

Сейчас в мире проходит активная вакцинация, вакцины создали ряд стран. При этом Россия - единственная страна, где зарегистрированы сразу три вакцины: "Спутник V" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "Ковивак" (Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова).

Сейчас "Спутник V" зарегистрирован в 49 странах с общим населением свыше 1,3 млрд человек. По количеству полученных одобрений регуляторами российская вакцина занимает второе место в мире.