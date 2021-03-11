Источник: Роналду может покинуть "Ювентус" летом

Португальский нападающий Криштиану Роналду может покинуть туринский "Ювентус" уже этим летом после завершения сезона. Об этом написал в Twitter журналист La Gazzetta dello Sport Никола Скира. Причина такого шага - огромная зарплата игрока.

Напомним, 36-летний Роналду перешел в "Ювентус" летом 2018 года. За его трансфер туринцы заплатили 117 миллионов евро. А зарплата игрока в итальянском клубе составляет 31 миллион евро в год. "Криштиану Роналду может покинуть "Ювентус" в конце сезона. Его контракт истекает в 2022 году, но его зарплата слишком высока, поэтому клуб рассматривает возможность продажи игрока летом", - сообщил Скира.

В составе "Ювентуса" Роналду дважды становился чемпионом Италии и побеждал в Суперкубке страны. При этом в Лиге чемпионов команда так и не добилась успеха. Португалец отметился 92 голами за клуб во всех турнирах.