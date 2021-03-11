Кабмин возобновит программу "туристического кешбэка" в марте

Правительство в марте возобновит программу поддержки внутреннего туризма с возмещением напрямую самим туристам части расходов на путешествие и отдых в России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Программу "туристического кешбэка" глава кабмина считает беспрецедентной. При соблюдении минимальных требований людям напрямую возмещали до 20 процентов стоимости тура. В прошлом году на эти цели было направлено более одного миллиарда рублей.

"Сегодня выделим два миллиарда рублей на продолжение программы. Ее новый этап начнем уже в марте этого года, чтобы сейчас, когда приближается сезон отпусков, люди смогли заранее бронировать поездки по доступной цене", - сообщил Мишустин на заседании правительства.

Это позволит снизить для туристов стоимость около 300 тысяч услуг, даст возможность активнее развивать туристический бизнес в регионах, добавил он.