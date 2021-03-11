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11.03.2021 18:27
Рубрика: Культура

Археологи нашли древний календарь на 3500 год

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Турции археологи расшифровали древние надписи эллинистического и римского периодов, которые оказалась древним календарем и рассказом о борьбе Римской империи с инфляцией.

Фото: Grup ASOME-UAB
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Как сообщает Daily Sabah, находки были сделаны при проведении раскопок в провинции Мугла, где расположен самый большой "мраморный" город в мире.

Речь идет о древнем городе Стратоникея, расположенном примерно в семи километрах к западу от современного города Ятаган. Этот древний мегаполис известен многочисленными текстами, которые были найдены здесь при проведении раскопок. Они были созданы разными цивилизациями.

Один из расшифрованных учеными текстов относится к эллинистическому периоду. Надпись возрастом около 2000 лет была обнаружена на стене административного здания, в котором заседали члены городского совета.

Как сообщил руководитель раскопок Билал Сегют, она выполнена на греческом языке. Это был календарь, созданный неким местным жителем по имени Маниппос. Автор писал, что данный календарь использовался для обозначения дней в течение 12 месяцев.

Интересно, что это был календарь на… 1505 год согласно принятому в тот период времени летоисчислению. Как отметил Билал Сегют, "если бы мы до сих пор использовали этот календарь, то сейчас на дворе у нас были бы примерно 3500-е годы".

Кроме того, на других стенах древнего города археологи обнаружили надписи, выполненные на латинском языке. Они, в частности, рассказывают о том, какие именно товары и по каким ценам продавались в Стратоникее в римский период примерно около 1720 лет назад.

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Тексты интересны тем, что в них указан ценовой потолок на различные товары. По словам Сегюта, это свидетельствует о борьбе Римской империи с инфляцией. Устанавливая предельно допустимые цены, древнеримское государство стремилось держать инфляцию под контролем.

К слову, список товаров, на которые были установлены предельные цены, насчитывает около 200 наименований. По мнению археологов, свидетельствует он и о том, что в Древнем Риме существовала система поддержки производителей и потребителей различных товаров.

"Эта надпись также очень важна для нас с точки зрения той большой площади, которую она занимает, - говорит Сегют. - Это, пожалуй, еще и самый красивый образец древней надписи в Анатолии, который занимает площадь примерно 23 квадратных метра. Целиком эта надпись была выполнена на стенах городского совета".

Кстати, в 2015 году древний город Стратоникея получил известность как "город гладиаторов". Установлено, что именно здесь действовали специальные школы, где обучали гладиаторов.

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