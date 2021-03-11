КДК РФС не стал отменять желтую карточку защитника "Спартака" Жиго

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза не стал отменять желтую карточку защитника "Спартака" Самюэлю Жиго. Таким образом футболист не сможет помочь своей команде в матче 22-го тура РПЛ против московского "Динамо".

"КДК РФС принял решение отказать "Спартаку" в удовлетворении заявления об исправлении ошибочного применения предупреждения Самуэлю Жиго, которое влечет для него автоматическую дисквалификацию на следующий после данного предупреждения матч", - сказал ТАСС глава комитета Артур Григорьянц.

В тоже время по итогам обращений ЦСКА и "Динамо" было принято решение об отмене предупреждений, вынесенных защитнику Марио Фернандесу и полузащитнику Даниилу Фомину. Обе футболиста могут принять участие в следующих играх своих команд.

В КДК РФС также отказали в удовлетворении заявления ФК "Сочи" об отмене желтой карточки нападающему Антону Заболотному.