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11.03.2021 18:07
Рубрика: Спорт

КДК РФС не стал отменять желтую карточку защитника "Спартака" Жиго

Текст: Максим Домчев

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза не стал отменять желтую карточку защитника "Спартака" Самюэлю Жиго. Таким образом футболист не сможет помочь своей команде в матче 22-го тура РПЛ против московского "Динамо".

Фото: Антон Подгайко/РИА Новости
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"КДК РФС принял решение отказать "Спартаку" в удовлетворении заявления об исправлении ошибочного применения предупреждения Самуэлю Жиго, которое влечет для него автоматическую дисквалификацию на следующий после данного предупреждения матч", - сказал ТАСС глава комитета Артур Григорьянц.

В тоже время по итогам обращений ЦСКА и "Динамо" было принято решение об отмене предупреждений, вынесенных защитнику Марио Фернандесу и полузащитнику Даниилу Фомину. Обе футболиста могут принять участие в следующих играх своих команд.

В КДК РФС также отказали в удовлетворении заявления ФК "Сочи" об отмене желтой карточки нападающему Антону Заболотному.

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