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11.03.2021 13:03
Рубрика: Власть

Комитет одобрил проект о праве президента претендовать еще на два срока

Текст: Татьяна Замахина
Госдума 16 марта может рассмотреть во втором чтении проект о праве нынешнего главы РФ претендовать еще на два президентских срока. Рекомендацию к основному чтению дал Комитета ГД по контролю и регламенту в четверг.

Проект, авторами которого выступили депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас, был принят в первом чтении 23 декабря. Изменения были предложены в соответствии с поправками в Конституцию, внесенными по итогам общероссийского голосования.

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Согласно одному из новых положений Основного Закона, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента РФ, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков. Таким образом, данная норма позволяет нынешнему президенту занимать должность еще два срока.

Кроме того, в развитие новых конституционных положений законопроект также вводит дополнительные требования к кандидатам на высший пост страны. Устанавливается, что президентом можно быть избранным при следующих условиях:

- гражданин РФ,

- не моложе 35 лет,

- постоянное проживание в России не менее 25 лет,

- нет и никогда ранее не было иностранного гражданства или вида на жительство.

Требование об отсутствии иностранного гражданства не будет распространяться на россиян, "ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом".

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