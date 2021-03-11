Крайний Север и Арктика – в зоне особого внимания профсоюзов

10 марта 2021 года состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Общероссийским профессиональным союзом работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства, Российским профессиональным союзом моряков и Российским профессиональным союзом работников атомной энергетики и промышленности.

В рамках Соглашения стороны договорились проводить совместную защиту интересов и прав членов отраслевых профсоюзов и учет общих интересов при взаимодействии с федеральными органами власти. Одной из главных задач представителей трех дружественных профсоюзов, несомненно, станет содействие реализации Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и государственной программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации". В Соглашении также зафиксирована договоренность о стремлении к сохранению трудового потенциала в Арктической зоне, привлечению высококвалифицированных специалистов и молодежи, в том числе путем формирования дополнительных экономических и социальных стимулов.

Как подчеркнул Председатель Нефтегазстройпрофсоюза России Александр Корчагин, "Важность Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации трудно переоценить, ведь она предполагает модернизацию медицинской и социальной инфраструктуры, решение экологических проблем, сохранение культуры малых северных народов, развитие инфраструктуры трассовых и вахтовых поселков в Арктике. Таким образом создаются условия для комфортной жизни и работы на северных территориях, а также условия для привлечения квалифицированных кадров".

"Наша основная задача сегодня - это защита национального морского рынка труда, сохранение и увеличение рабочих мест для российских моряков, занятых в Арктике на разведке, добыче и транспортировке углеводородов", - сказал председатель Российского профессионального союза моряков Юрий Сухоруков.

"Росатом является инфраструктурным оператором Северного морского пути. Через ледовую транспортную артерию, которую обеспечивают ледоколы Росатомфлота, везут нефтепродукты, сжиженный природный газ, уголь, металлы. За всеми успехами наших отраслей стоят люди - атомщики, моряки, нефтяники, газовики, строители. Каждый из нас хорошо знает специфику своей отрасли, и настало время эти знания объединить, вместе защищать права и интересы работников не только на отраслевом, но и на межотраслевом, региональном уровнях. Настало время в переговорах с министерствами, Правительством Российской Федерации, законодательными органами власти разного уровня добиваться повышенных гарантий для тех, кто трудится в непростых климатических и социально-бытовых условиях", - отметил председатель Российского профессионального союза работников атомной энергетики и промышленности Игорь Фомичев.

Начинающееся сегодня сотрудничество трех крупнейших профессиональных союзов, объединяющих в своих рядах более 1,5 миллионов работников, создает мощную платформу для консолидации профсоюзного движения в деле защиты социально-экономических интересов тружеников Севера, позволит сделать новый шаг к реализации социальной части программы развития Арктической зоны Российской Федерации.

Материал предоставлен Нефтегазстройпрофсоюзом России