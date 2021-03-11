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11.03.2021 21:47
Рубрика: Спорт

Сделали разницу

Краснодарцы вслед за УНИКСом вышли в плей-офф Еврокубка
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 52(8403)
В баскетбольном Еврокубке, втором по силе клубном турнире континента, завершился второй групповой раунд, так называемый топ-16. По его итогам в плей-офф вышли оба российских участника, казанский УНИКС и краснодарский "Локомотив-Кубань", обыгравший накануне в решающем матче на своем паркете итальянский "Тренто" - 100:86. За право сыграть в полуфинале УНИКС и "Локо" сразятся между собой.
До последней секунды матча с "Тренто" не было ясно, сумеет ли "Локомотив-Кубань" взять путевку в плей-офф Еврокубка. Фото: eurocupbasketball.com До последней секунды матча с "Тренто" не было ясно, сумеет ли "Локомотив-Кубань" взять путевку в плей-офф Еврокубка. Фото: eurocupbasketball.com
До последней секунды матча с "Тренто" не было ясно, сумеет ли "Локомотив-Кубань" взять путевку в плей-офф Еврокубка. Фото: eurocupbasketball.com

В топ-16 все команды были разбиты на четыре квартета. В следующую стадию выходили по две лучшие из каждой группы. Перед заключительным туром ситуация в группе "F", где выступали краснодарцы, была такова, что все четыре команды (помимо "Локо" и "Тренто" это еще сербский "Партизан" и французский "Метрополитан") могли финишировать, имея в активе по три победы и три поражения. Но, несмотря на всю запутанность раскладов, задача перед краснодарцами стояла предельно четкая. Победа над "Тренто" с разницей не менее 13 очков давала "Локомотиву" превосходство над итальянцами по набранным очкам в личных встречах (в первом матче кубанцы уступили 84:96) и гарантировала путевку в плей-офф независимо от результата другого матча.
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И подопечные Пашутина поставленную задачу решили. После равной первой четверти хозяева выдали мощнейшую вторую, закончив ее со счетом 54:38. Отрыв в 19 баллов "Локо" более чем устраивал, но нервной концовки избежать все равно не удалось. При счете 100:86 за 14 секунд до сирены кубанец Кевин Херви промазал один из штрафных, но, к счастью для хозяев, в оставшиеся мгновения бросок Гэри Брауна из "Тренто" не достиг цели. Решающий вклад в победу "Локомотива-Кубани" внесла литовская связка "железнодорожников" Мантаса Калниетиса и Миндаугаса Кузминскаса, набравшая почти половину всех очков команды - 47. Причем 26 баллов Кузминскаса - личный рекорд баскетболиста, как и 9 подборов.

- Сегодня чувствовалось, что мы были едины, играли, как кулак, - подвел итог главный тренер "Локомотива-Кубани" Евгений Пашутин. - Где-то получалось, где-то сыграли недостаточно хорошо, но все ребята взаимодействовали, показали желание, отдали себя полностью игре. Трибуны гнали нас вперед, ребята это чувствовали и отдали все силы ради победы.

При определенных раскладах "Локомотив-Кубань" мог даже претендовать на первое место в группе, но его в итоге занял "Метрополитан", одолевший "Партизан" - 75:70. В 1/4 финала краснодарцы сыграют с УНИКСом, занявшим первое место в группе "H". Первые два матча в серии до двух побед пройдут 23 и 26 марта.

Спорт Баскетбол

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