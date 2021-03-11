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11 марта 2021 г.

Указ главы Республики Крым от 11 марта 2021 года № 57-У "О нерабочих праздничных днях"

Дата подписания 11 марта 2021 г.
Опубликован 11 марта 2021 г.

В соответствии с частью седьмой статьи 4 Федерального закона от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях", статьей 2 Закона Республики Крым от 29 декабря 2014 года № 55-ЗРК/2014 "О праздниках и памятных датах в Республике Крым" постановляю:

1. Объявить нерабочими праздничными днями:

14 мая 2021 года - в связи с празднованием Ораза-байрама;

21 июня 2021 года - в связи с празднованием Дня Святой Троицы;

20 июля 2021 года - в связи с празднованием Курбан-байрама.

2. Руководителю Аппарата Совета министров Республики Крым, руководителям исполнительных органов государственной власти Республики Крым организовать дежурство работников в нерабочие праздничные дни 14 мая, 21 июня, 20 июля 2021 года и, при необходимости, обеспечить передачу оперативной информации в Главное управление по обеспечению деятельности Главы Республики Крым Аппарата Совета министров Республики Крым по телефонам: (3652) 27-42-10; 544-310; 27-61-65.

Глава Республики Крым С.Аксенов



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