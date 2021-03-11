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11.03.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Кто на Масленицу испечет самые дорогие блины

Текст: Татьяна Ткачёва
Во сколько обойдется Масленица средней российской семье, рассчитали аналитики федерального "доставочного" сервиса "СберМаркет". Оказалось, что россияне в этом году чаще пекут блины сами, не доверяя полуфабрикатам. По цене их приготовления - разброс большой: от 303 рублей до 3 тысяч 650 рублей.
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

На стопку самых простых блинов уйдет в среднем 303 рубля. В эту сумму входят молоко, яйца, пшеничная мука, масло и сахар-песок. Если добавить сметану, мед, сливочное масло - то потребуется еще около 200 рублей.

Фото: iStock
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Такая же стопка блинов на молоке для спортсменов, которые не могут пропустить Масленицу, обойдется в 401 рубль. Они употребляют особую муку с высоким содержанием белка.

Для сторонников здорового образа жизни "ЗОЖ-блины" с авокадо, слабосоленой семгой и кунжутными семечками будут стоить 909 рублей. А если использовать овсяную муку (в ней нет глютена, с которым сегодня принято бороться), то цена лакомства вырастет до тысячи.

Веганские блины - на растительном молоке, рисовой муке и сахарозаменителе - потянут почти на 700 рублей. Сметана и семга тут уже не подойдут. Мед веганы тоже избегают, поскольку он имеет животное происхождение. Популярный в их кругах сироп агавы увеличит цену блинной порции до 1,2 тысячи. Вариант подешевле - с финиковым сиропом - обойдется в 835 рублей.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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На блины с черной икрой придется раскошелиться. Баночка весом 50 граммов стоит в среднем 3650 рублей. Добавим к этому цену "семейной" порции обычных блинов - итого надо потратить без малого четыре тысячи. Красная икра значительно дешевле: около 765 рублей за 140-граммовую банку. Стопка блинчиков с такой добавкой обойдется в 1 068 рублей.

Итак, если не брать в расчет "икорную наценку", то самые дорогие блины на Масленицу пекут веганы.

Тем временем

По данным "СберМаркета", в этом году немного увеличились продажи блинных сковород, лопаток для переворачивания блинов и кисточек для смазывания. Самую резкую динамику среди "тематических" товаров показали полуфабрикаты. Продажи замороженных блинов по сравнению с Масленицей-2020 снизились на восемь процентов.

Фото: пресс-служба
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"Мы регулярно наблюдаем увеличение спроса на отдельные продукты к разным праздникам. Например, в канун Нового года заметили резкий рост продаж консервированного горошка. Спад продаж замороженных полуфабрикатов говорит о том, что россияне стали больше готовить блины дома", - пояснили в пресс-службе сервиса.

Аналитики также отметили, что по сравнению с прошлогодней Масленицей россияне стали немного чаще покупать сметану и кефир. Продажи молока и яиц сохранились на том же уровне.

Экономика Товары и цены Общество Масленица

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