Кто заполнит пустые газовые хранилища Европы

В "Газпроме" ожидают, что будущим летом рынок Европы будет работать в режиме "зеленой зимы", заполняя свои опустевшие после холодов газовые хранилища. По предварительным оценкам, объемы летних поставок на Запад в этом году вырастут в полтора раза по сравнению с показателями 2020 года. Но конкуренция на газовом рынке Европы тоже вырастет.

По данным Gas Infrastructure Europe, отопительный сезон в Европе пока еще продолжается, а уровень газа в подземных газовых хранилищах (ПХГ) сократился до 34%. Причем у крупнейших потребителей показатель еще ниже, в Германии - до 29%, в Нидерландах - до 28%, во Франции - до 20%.

Российских трубопроводных мощностей для поставок газа в Европу хватит с избытком, чтобы нарастить экспорт и заполнить опустевшие хранилища. С уверенностью можно сказать, что мы останемся главным поставщиком для Германии, где отсутствуют терминалы для приема сжиженного природного газа (СПГ), а также Австрии и еще нескольких внутриконтинентальных стран.

Особенно запутанная ситуация в Южной Европе. В ноябре прошлого года был запущен Трансадриатический газопровод (TAP), доставляющий азербайджанский газ в Грецию, Албанию и Италию. Его мощность 10 млрд кубометров в год, уступает европейскому продолжению "Турецкого потока" (15,75 млрд кубометров), но поставки из Азербайджана немного дешевле, поэтому в случае ограниченного спроса это может сказаться на объемах экспорта из России. "Появление нового поставщика всегда усиливает конкуренцию, но одновременно создает предпосылки для роста спроса на газ", - говорит замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. К примеру, в Греции и Болгарии высока доля угольной генерации, ее нужно замещать другими источниками, в том числе мощностями на природном газе.

С другой стороны, крупнейший потребитель газа в Южной Европе - Италия - закупает также много сжиженного природного газа (СПГ). В нее по TAP планируется ежегодно отправлять до 8 млрд кубометров газа, и скорее он будет теснить более дорогой СПГ, нежели российский продукт.

Летом российский экспорт будет поддерживаться необходимостью закачки газа в европейские ПХГ, но на фоне некоторого ослабления спроса в Азии уже наблюдается возвращение части объемов СПГ в Европу, считает Гривач. По его мнению, объемы российских поставок газа в Европу сохранятся примерно на уровне прошлого года, но при существенном росте средней цены (до 50%).

Возвращение в Европу СПГ из Катара и США вполне могут составить конкуренцию российскому газу. Эти поставщики доказали в прошлые годы, что за счет скидок могут соперничать с трубопроводными поставками, особенно на больших расстояниях - Нидерланды, Великобритания, Франция.

Плюсом для российского экспорта может стать наличие у Украины больших ПХГ. Если европейцы решат перестраховаться и закупить газа впрок, то для их заполнения самым рациональным будет использование российского газа. По мнению Гривача, Украина продает мощности по хранению по бросовым ценам. Европейцы воспользуются этой опцией, считает эксперт.