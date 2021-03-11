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11.03.2021 19:16
Рубрика: Экономика

Спасение отопляющих

Кто заполнит пустые газовые хранилища Европы
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 52(8403)
В "Газпроме" ожидают, что будущим летом рынок Европы будет работать в режиме "зеленой зимы", заполняя свои опустевшие после холодов газовые хранилища. По предварительным оценкам, объемы летних поставок на Запад в этом году вырастут в полтора раза по сравнению с показателями 2020 года. Но конкуренция на газовом рынке Европы тоже вырастет.
Летом поставки из России в Европу могут вырасти из-за необходимости заполнения хранилищ газа. Фото: Константин Завражин Летом поставки из России в Европу могут вырасти из-за необходимости заполнения хранилищ газа. Фото: Константин Завражин
Летом поставки из России в Европу могут вырасти из-за необходимости заполнения хранилищ газа. Фото: Константин Завражин

По данным Gas Infrastructure Europe, отопительный сезон в Европе пока еще продолжается, а уровень газа в подземных газовых хранилищах (ПХГ) сократился до 34%. Причем у крупнейших потребителей показатель еще ниже, в Германии - до 29%, в Нидерландах - до 28%, во Франции - до 20%.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Российских трубопроводных мощностей для поставок газа в Европу хватит с избытком, чтобы нарастить экспорт и заполнить опустевшие хранилища. С уверенностью можно сказать, что мы останемся главным поставщиком для Германии, где отсутствуют терминалы для приема сжиженного природного газа (СПГ), а также Австрии и еще нескольких внутриконтинентальных стран.

Особенно запутанная ситуация в Южной Европе. В ноябре прошлого года был запущен Трансадриатический газопровод (TAP), доставляющий азербайджанский газ в Грецию, Албанию и Италию. Его мощность 10 млрд кубометров в год, уступает европейскому продолжению "Турецкого потока" (15,75 млрд кубометров), но поставки из Азербайджана немного дешевле, поэтому в случае ограниченного спроса это может сказаться на объемах экспорта из России. "Появление нового поставщика всегда усиливает конкуренцию, но одновременно создает предпосылки для роста спроса на газ", - говорит замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. К примеру, в Греции и Болгарии высока доля угольной генерации, ее нужно замещать другими источниками, в том числе мощностями на природном газе.

С другой стороны, крупнейший потребитель газа в Южной Европе - Италия - закупает также много сжиженного природного газа (СПГ). В нее по TAP планируется ежегодно отправлять до 8 млрд кубометров газа, и скорее он будет теснить более дорогой СПГ, нежели российский продукт.

Летом российский экспорт будет поддерживаться необходимостью закачки газа в европейские ПХГ, но на фоне некоторого ослабления спроса в Азии уже наблюдается возвращение части объемов СПГ в Европу, считает Гривач. По его мнению, объемы российских поставок газа в Европу сохранятся примерно на уровне прошлого года, но при существенном росте средней цены (до 50%).

Возвращение в Европу СПГ из Катара и США вполне могут составить конкуренцию российскому газу. Эти поставщики доказали в прошлые годы, что за счет скидок могут соперничать с трубопроводными поставками, особенно на больших расстояниях - Нидерланды, Великобритания, Франция.

Плюсом для российского экспорта может стать наличие у Украины больших ПХГ. Если европейцы решат перестраховаться и закупить газа впрок, то для их заполнения самым рациональным будет использование российского газа. По мнению Гривача, Украина продает мощности по хранению по бросовым ценам. Европейцы воспользуются этой опцией, считает эксперт.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Европа Компании Нефть и газ Газпром

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