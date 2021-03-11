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11.03.2021 22:46
Рубрика: Общество

Легойда прокомментировал вопрос о замене погребения кремацией

Текст: Елена Яковлева

Русская православная церковь выступает против того, чтобы кремация массово вводилась в качестве дешевой альтернативы традиционному погребению, которое должно оставаться доступным для всех верующих, считает глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

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- Со времен существования атеистического режима в некоторых городах нашей страны сохранились и работают крематории, - написал Владимир Легойда в своем Telegram. - Есть немногие люди, которые, следуя своим убеждениям, сознательно предпочитают кремацию скончавшихся родных.

Однако, сейчас мы живем во времена, когда большинство представителей традиционных религий придерживаются сложившегося за века обычая погребения умерших, уточнил Владимир Легойда. И для власти естественно прислушиваться к их мнению.

- Аргументы, что в крупных городах не хватает земли для захоронения, место на кладбище стоит крайне дорого, известны. Однако сценарий, когда в каждом российском городе будет построен крематорий, предоставляющий дешевые "услуги", видится неприемлемым, - написал он в своем Telegram. - Обращаем внимание на то, что власти призваны создать все условия, чтобы погребение родственников было материально и организационно доступно для тех, кто придерживается соответствующих религиозных традиций.

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Владимир Легойда призвал прислушаться к аргументам против строительства крематория, высказанным в открытом письме епископа Сарапульского и Можгинского Антония (Простихина) к властям города Сарапула.

- Церковь никогда не отказывала в заупокойном поминовении кремированных, зная о том, что многие родственники усопших вынуждены принимать такое решение, не имея выбора. Но принадлежность к христианству не предполагает сознательного выбора в пользу предания тел огню, - написал Владимир Легойда.

Общество Религия

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