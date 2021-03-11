Лукашенко назначил Гулевича начальником Генштаба Вооруженных сил Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил начальником Генерального штаба Вооруженных сил - первым заместителем министра обороны Виктора Гулевича. Об этом сообщает пресс-служба президента. До этого Гулевич был командующим войсками Западного оперативного командования Вооруженных сил Беларуси, отмечается в сообщении.

Лукашенко произвел и другие назначения в руководстве вооруженных сил республики. Так, пост командующего войсками Западного оперативного командования теперь займет Игорь Демиденко. Андрей Жук, который до настоящего времени командовал войсками Северо-западного оперативного командования вооруженных сил, назначен заместителем министра обороны. Северо-западное оперативное командование теперь возглавил Александр Науменко.

О других кадровых назначениях читайте на сайте главы государства.