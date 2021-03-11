В мире
11.03.2021 13:00

Лукашенко назначил Гулевича начальником Генштаба Вооруженных сил Беларуси

Фото: Пресс-служба президента Беларуси Фото: Пресс-служба президента Беларуси
Пресс-служба президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил начальником Генерального штаба Вооруженных сил - первым заместителем министра обороны Виктора Гулевича. Об этом сообщает пресс-служба президента. До этого Гулевич был командующим войсками Западного оперативного командования Вооруженных сил Беларуси, отмечается в сообщении.

Фото: БелТА
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Лукашенко произвел и другие назначения в руководстве вооруженных сил республики. Так, пост командующего войсками Западного оперативного командования теперь займет Игорь Демиденко. Андрей Жук, который до настоящего времени командовал войсками Северо-западного оперативного командования вооруженных сил, назначен заместителем министра обороны. Северо-западное оперативное командование теперь возглавил Александр Науменко.

О других кадровых назначениях читайте на сайте главы государства.

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