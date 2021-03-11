Лукашенко сменил глав МЧС, Следственного комитета и Генштаба Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко "рассмотрел кадровые вопросы" и произвел назначения в многих ключевых ведомствах республики, сообщает агентство БЕЛТА.
Так, новым председателем Следственного комитета республики стал Дмитрий Гору, главой белорусского МЧС - Вадим Синявский. Виктор Гулевич занял пост начальника Генерального штаба Вооруженных сил - первого замминистра обороны.
Кроме того, кадровые решения коснулись сотрудников Государственного таможенного комитета, МИДа, министерств экономики и энергетики. Также Лукашенко утвердил кандидатуры ректоров нескольких вузов.