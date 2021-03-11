"Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Миланом" в Лиге Европы

Английский "Манчестер Юнайтед" упустил победу в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против "Милана". Встреча завершилась вничью - 1:1.

В первом тайме гости дважды поразили ворота английского клуба. Сначала бригада арбитров определила офсайд у Рафаэла Леау, а затем незадолго до гола Франк Кессье подыграл себе рукой. У хозяев был всего один момент, но Гарри Магуайр с метра угодил в штангу.

После перерыва вышедший на замену Амад Диалло в дебютном матче удачно сыграл головой и поразил ворота гостей. Футболисты "МЮ" практически поверили в победу, но в компенсированное время второго тайма после углового Симон Кьер точно пробил головой.

Ответный матч состоится 18 марта.

В других матчах "Аякс" из Нидерландов переиграл швейцарский "Янг Бойз" - 3:0. Киевское "Динамо" проиграло "Вильярреалу" - 0:2, а "Славия" и "Глазго Рейнджерс" не выявили сильнейшего - 1:1.