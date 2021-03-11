"Маракану" переименуют в честь великого Пеле

Легендарный стадион "Маракана" вскоре обретет новое название. По сообщениям СМИ, законодательные органы штата Рио-де-Жанейро в результате голосования приняли решение присвоить арене имя трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии, короля футбола Пеле.

Стадион будет называться "Эдсон Арантес ду Насименту - Король Пеле". Решение вступит в силу после одобрения губернатором Рио-де-Жанейро.

- Это дань уважения человеку, которого знают во всем мире. Он принес неоценимую пользу бразильскому футболу и стране в целом", - заявил один из руководителей проекта по переименованию стадиона.

Пеле, которому прошлой осенью исполнилось 80 лет, неоднократно играл на "Маракане". Считается, что именно на этой арене он забил свой юбилейный, 1000-й мяч в карьере - в матче между его "Сантосом" и "Васко да Гама" в 1969 году.

В настоящее время "Маракана" вмещает 78,8 тысячи зрителей. До реконструкции эта цифра была равна 200 тысячам. Именно на этой арене был установлен мировой рекорд посещаемости футбольных встреч: произошло это в финале первенства планеты в 1950 году, в котором Бразилия уступила Уругваю (199 850 зрителей).

Сейчас "Маракана" принимает домашние матчи клубов высшего дивизиона национального первенства - "Фламенго" и "Флуминенсе", а также сборных Бразилии всех возрастов.

Напомним, что ранее в честь другого легендарного футболиста - Диего Армандо Марадоны - был переименован стадион итальянского "Наполи". Великий аргентинец ушел из жизни в возрасте 60 лет осенью прошлого года из-за остановки сердца.