Большинство региональных застройщиков просят продлить после 1 июля программу льготной ипотеки на новостройки, чтобы поддержать спрос, сохранить набранные темпы строительства и при этом обеспечить доступность покупки жилья, рассказал замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

"Это значимые факторы, которые также должны учитываться при рассмотрении вопроса о продлении льготной ипотеки", - отметил он. Во многих субъектах РФ власти и строительные компании отмечают значительный позитивный эффект программы, сказал Стасишин: в значительной части этих регионов льготная ипотека позволила восстановить спрос на рынке жилья, при этом стоимость жилищного строительства в них не увеличилась.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что в большинстве регионов от льготной ипотеки нужно отказываться, поскольку рост цен уже отразился на доступности жилья. Продлить программу было бы целесообразно только в 24 регионах, где спрос на недвижимость еще не восстановился, сказала она в интервью "Известиям".

В предложенном Набиуллиной перечне - регионы Сибири (Курганская, Новосибирская, Омская, Томская, Челябинская области, Республика Алтай), Поволжья (Астраханская, Волгоградская, Саратовская, Ульяновская области) и другие.

Программа льготной ипотеки с господдержкой по ставке до 6,5% была запущена весной прошлого года как временная антикризисная мера, она обеспечила рекордные выдачи ипотеки в 2020 году (1,7 млн кредитов на 4,3 трлн рублей). Первоначально программа действовала до 1 ноября, но позже была продлена до 1 июля 2021 года.

Благодаря льготной ипотеке в экономику, в строительство пришел почти триллион рублей, отмечал в конце года вице-премьер Марат Хуснуллин. А это и рабочие места, и налоги - около 150 млрд рублей. Сейчас сроки и условия продления льготной программы обсуждаются в правительстве, рассказал Хуснуллин. "Мы работаем в тесном сотрудничестве с Центробанком и готовы совместно рассматривать все предложения по дальнейшему продлению льготных ипотечных программ, - подчеркнул он. - При этом отмечу, что регионы, озвученные главой Банка России, на площадке правительства не рассматривались".

"Нынешние условия покупки целесообразно зафиксировать не менее чем на 3-5 лет, - считает директор по развитию ГК "А101" Дмитрий Цветов. - Это даст девелоперам возможность спрогнозировать спрос, построить финансовую модель проекта, которая позволит получить от банка одобрение на эскроу-кредит и вывести на рынок большие объемы нового предложения, которые вернут цены к нормальному уровню".

Почти все названные регионы отличаются низким уровнем доходов населения, отметил вице-президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Мороз. Но всего в России 49 таких субъектов, поэтому остается актуальным вопрос как минимум расширения перечня, считает он.

Нельзя сказать, что выбраны регионы, в которых не восстановился спрос, отмечает управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая. Почти во всех из них количество кредитов на новостройки в 2020 году выросло на 20-75%. Если программу продлят только в названных регионах, то масштабный макроэкономический позитивный эффект от ее действия стройкомплекс и экономика уже не получат, считает Литинецкая. На крупнейших рынках жилья (в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане), где жилищный вопрос стоит не менее, а из-за высоких цен - и более остро, чем в других регионах, может сократиться активность как покупателей, так и девелоперов. "К примеру, для Москвы жилищное строительство и рынок недвижимости - это треть занятых и значимая часть экономики", - говорит она.

Резкого роста ипотечной ставки в регионах, где программу не продлят, не будет из-за распространения проектного финансирования, считает руководитель управления ипотечных продуктов ГК "Инград" Вячеслав Приймак. "Банки финансируют стройку, а значит не заинтересованы в падении объема продаж. Вместе с девелоперами они будут запускать свои собственные ипотечные программы и сохранят ставку. Если не на уровне 6-6,5%, то на уровне 6,6-7%. Кроме того, благодаря снижению ключевой ставки ЦБ нельготные ставки уже приблизились к льготным. Будет не 6,5%, а 7,5%. Это некритичная разница", - говорит он.

Вполне возможно, что после продления льготной ипотеки в отдельных регионах цены пойдут вверх и там, отмечает президент Фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева. Оптимальнее, по ее мнению, распространить программу не на отдельные регионы, а на отдельные категории населения - к примеру, давать ипотеку по низкой ставке молодежи, приобретающей первое жилье, или семьям с детьми.