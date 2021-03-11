МЧС начало мониторинг затороопасных участков рек накануне половодья

МЧС России взяло на контроль 629 участков рек и готовится к возможным аномально бурным паводкам.

Поводом для беспокойств относительно возможного половодья, как сообщили в пресс-службе ведомства, послужило то, что нынешняя зима практически на всей территории страны прошла со значительными отклонениями паводкообразующих параметров от климатической нормы.

"МЧС России в паводкоопасный период проводится комплекс превентивных мероприятий для предупреждения ЧС. На контроле ведомства находится развитие процессов весеннего половодья на 629 затороопасных участках, из них на 170 затороопасных участках, где толщина льда превышает среднемноголетние значения или имеются предпосылки к осложнению гидрологической обстановки", - сообщили в пресс-службе министерства.

Для мониторинга гидрологической обстановки на больших и малых реках подготовлено около 2 тысяч оперативных групп.

В готовности к применению - 390 беспилотных воздушных судов, из них 15 самолетного типа и 375 - вертолетного типа.