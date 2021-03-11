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11.03.2021 00:07
Рубрика: Спорт

Месси не реализовал пенальти в матче с "ПСЖ"

Текст: Артур Нанян

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси не сумел забить с пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в гостях против "Пари Сен-Жермен".

Фото: АР
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Аргентинец мог вывести свою команду вперед, но уже в компенсированное к первому тайму время с его ударом справился голкипер парижан Кейлор Навас. К тому моменту счет был 1:1: на гол с "точки" Килиана Мбаппе ответил тот же Месси. Причем Лионель впервые в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов отличился с игры.

Первый поединок между этими клубами на "Камп Ноу" завершился крупной победой "ПСЖ" - 4:1. Хет-трик оформил Мбаппе, у гостей забил также Мойзе Кин, а у "Барселоны" Месси реализовал 11-метровый.

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спортивные организации Футбольные клубы "Барселона" Лига чемпионов 2020/2021 Лионель Месси

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