Месси не реализовал пенальти в матче с "ПСЖ"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси не сумел забить с пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в гостях против "Пари Сен-Жермен".

Аргентинец мог вывести свою команду вперед, но уже в компенсированное к первому тайму время с его ударом справился голкипер парижан Кейлор Навас. К тому моменту счет был 1:1: на гол с "точки" Килиана Мбаппе ответил тот же Месси. Причем Лионель впервые в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов отличился с игры.

Первый поединок между этими клубами на "Камп Ноу" завершился крупной победой "ПСЖ" - 4:1. Хет-трик оформил Мбаппе, у гостей забил также Мойзе Кин, а у "Барселоны" Месси реализовал 11-метровый.