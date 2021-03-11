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11.03.2021 22:12
Рубрика: Общество

Международная акция "Сад памяти" стартует через неделю

Текст: Анна Спицына

С ослаблением коронавирусных ограничений должна стать более масштабной международная акция "Сад памяти", считают ее организаторы. В этом году в России первые деревья в память о Великой Отечественной войне посадят уже 18 марта. Об этом сообщила председатель центрального штаба всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

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- В прошлом году мы вместе высадили 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны, - пояснила она. - К нашей инициативе присоединилось огромное количество неравнодушных людей - семьи, корпоративные команды, добровольческие организации. Несмотря на коронавирус, в прошлом году в акции приняли участие более 300 тысяч человек. Было организовано более 30 тысяч мест высадок, присоединились не только 85 субъектов РФ, но и 50 стран за рубежом.

В прошлом году люди также высаживали деревья у себя на участках.

- Рассчитываем, что с ослаблением ограничений акция станет еще более масштабной, - сообщила Ольга Амельченкова.

Фото: Наиль Фаттахов/ТАСС
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В первую очередь деревья будут сажать на территории стран бывшего СССР, крупные высадки деревьев запланированы в Киргизии, Казахстане, Армении, Молдавии, Белоруссии, Узбекистане.

- Первое зарубежное мероприятие состоится в Баку 26 марта, где мы высадим 300 деревьев, - уточнила Амельченкова.

В России акция стартует 18 марта в семи субъектах РФ - Севастополь, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Калмыкия и Краснодарский край.

- Наша организация готова помочь регионам в поиске таких важных дат или героев, в честь которых мы можем высадить сады памяти в этом году, - подчеркнула Ольга Амельченкова.

Общество История Вторая мировая война

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