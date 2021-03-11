Минцифры предложило разрешить онлайн-продажу рецептурных лекарств. Инициатива вошла во второй пакет мер поддержки IT-отрасли, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Инициатива была предложена отраслью. Она важна, поскольку даст возможность приобрести такие товары высшего приоритета, как лекарства, быстро и не выходя из дома", - заявил замглавы Минцифры Максим Паршин.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко отметили, что вопрос законодательного регулирования дистанционной продажи рецептурных лекарств особенно остро встал во время пандемии коронавируса. В разработке новых правил активно участвовали медики и представители онлайн-торговли.

Минцифры уже направило второй пакет мер поддержки IT-отрасли уже направлен в правительство на согласование и утверждение.