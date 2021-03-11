Что важно для всех в России? Как долго мы живем и как живем - в бедности или в состоятельности. Есть ли рост и модернизация во всех регионах? Можно ли за несколько тысяч километров найти те же удобства, что и у себя дома, свободно перемещаясь по всей территории страны? Насколько мы все равны как "регионы"?

Пока - не очень равны, свидетельствуют данные Росстата, которые публикует "Российская газета". В 2020 г. нас стало меньше, но особенно меньше в Центральной России (ЦФО). "Естественная убыль" по стране - почти 700 тыс. человек, и миграционный прирост (чуть больше 100 тыс. чел.) ее не перекрыл. На ЦФО пришлось 34% "естественной убыли", на Северо-Запад - 11%. За этим - "человеческое опустынивание" исторического ядра России. За год 1-1,1% населения потеряли Владимирская, Ивановская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Новгородская, Псковская области (Росстат). В 1926 г. на Псковщине жили 1,8 млн чел., в 1989 г. - 0,85 млн чел., в январе 2021 г. - 0,62 млн чел. За сто лет - сокращение в 3 раза, за 30 лет - на 27%.

Тридцать лет перед российским обществом стоит одна и та же задача - перестать терять людей. Прекратить бегство из провинции в столицы. Вновь наполнить людьми средние и малые поселения. Восстановить историческое ядро России. Сделать его современным, удобным для жизни.

Нам очень нужен рост реальных доходов населения. В 2014-2020 годах они упали в целом по России больше чем на 10%, в 2020 г. - на 3%. Но, может быть, в каких-то регионах есть удачи? И действительно, Адыгея, Калмыкия, Ингушетия, Ленинградская, Мурманская, Магаданская области, Мордовия, Тыва, Хакасия, Камчатка - везде плюсы. Рекорд на Чукотке - рост реальных доходов на 5,5%! Нам бы всем так! Но почему так случилось, в чем причины? Ведь в более чем 70 субъектах РФ - падение. И есть антирекорды. В крупнейшей промышленной области, Свердловской, - сокращение реальных доходов населения в 2020 г. на 8,1%, в еще одном сердце нашей промышленности, Нижегородской области, - на 5,2%, в житнице, на Ставрополье, - на 5,8%. Хорошо видна группа регионов, в которых реальные доходы снизились на 4-5%.

Что произошло, почему именно там? Это случайные колебания? Или же ситуация требует помощи центра? Мы часто пробегаем мимо статистики, отщелкивая годы и месяцы, но как же нужно глубокое понимание того, что происходит в каждом из регионов. Каковы перспективы? Как скоро можно привести регион, часто размером в целую страну, к росту, модернизации и, самое главное, к выравниванию условий жизни. Жить не хуже лидеров - Москвы и Петербурга.

Кстати, а что с ценами? Стоимость минимального набора продуктов питания в целом по стране за 2020 г. поднялась на 9,6%. Но бывает и хуже. В Саратовской области эта стоимость выросла за год на 15%, в Челябинской - на 14,1%, во многих регионах на 11-12%? Почему именно в них жизнь стала дороже, чем в "среднем" по России? Почему такой рост цен по всей стране, хотя год был урожайный и мы побили все рекорды по экспорту продовольствия? У нас есть ответы? Не просто речи о том, куда двинулись те или иные цифры, а ясное понимание, почему подскочили цены, когда каждый рубль у семей на счету. Причины такой инфляции - объективны? Кризис, девальвация рубля, удорожание импорта? Или есть предмет для антимонопольного контроля цен?

Карта регионов полна историй успехов и, наоборот, проблемных точек. Их стоит обсуждать публично. Нельзя ли распространить успех нескольких регионов на всю страну?

А что было в производстве? Какие-то регионы в 2020 г., в год пандемии, рванули вперед? Есть такие героические истории? Рост промышленного производства во Владимирской области на 19,3%, в Тульской - на 12,4%, в Республике Алтай - на 21,4%, в Северной Осетии - Алании - на 24,7%, в Тюменской области (без автономных округов) - на 21,5%, а в обработке - на 51,7%. Экономическое чудо! Как бы узнать, откуда оно взялось? И почему такой раскардаш - в то же время в Тыве сокращение промышленного производства на 36,9%, в Приморском крае - на 20,6%! С какой стати в Мордовии упало водоснабжение на 28,2%, в Костромской области "обеспечение электроэнергией, газом и паром" - на 31,3%?

На Брянщине - чудо! Там объемы строительных работ взметнулись в 2020 г. на 47,6% - и в то же время они упали на 39,4% в Рязанской области, на 46,5% в Архангельской (без автономных округов), на 49,2% в Якутии. Что это за колебания, когда в целом по России строительные работы - 100,1% к 2019 г.? Почему в Костромской области жилых площадей введено на 22% больше, чем год назад, в Орловской - на 46%, на Сахалине - на 31%, а в Тамбовской, Самарской и Амурской областях, наоборот, сокращение - на 24%? Что случилось?

Карта регионов полна историй успехов и, наоборот, проблемных точек. Их стоит обсуждать публично. Если мы можем делать рост в 10-30% за год в одном-трех из 85 субъектов России, то нельзя ли распространить этот успех на всю страну? И, наоборот, если только за год мы теряем до 20-50% объемов в регионе, нет ли там рисков, которые могут наложиться на всю нашу экономику? В средних и малых поселениях живут более 100 млн чел. Что там происходит? Как они себя ощущают? Что скрывают "средние температуры по больнице", когда уходишь в реальную жизнь? Как им помочь? Без этого мы не знаем Россию.