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Текст:   Владимир Кузьмин 
10:38 11.03.2021

Мишустин поручил до 15 апреля продумать будущее льготных ипотек

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручения по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации:

- до 15 апреля Минфин и Минстрой совместно с Банком России подготовят предложения о будущем льготных ипотечных программ, а до 30 апреля Минфин, Минэкономразвития и Росфинмониторинг подумают о дополнительной защите неквалифицированных инвесторов от недобросовестных участников биржевого рынка;

Фото: Роман Пименов/ТАСС
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- до 30 мая в правительство должны представить предложения о дополнительных средствах в бюджете 2022-2024 годов на реабилитацию и оздоровление детей, находящихся в сложной жизненной ситуации;

- Минздрав, Роспотребнадзор и Минфин до 25 марта проработают вопросы модернизации инфекционной службы. Конечный документ должен учитывать опыт пандемии коронавируса и будет синхронизирован с региональными программами модернизации первичного звена здравоохранения;

- Минсельхоз и Минфин до 23 марта определят источники финансирования госпрограммы по вовлечению в оборот земель сельхозназначения, а до 30 апреля Минсельхозу и Минобрнауки поручено утвердить "дорожную карту" по развитию семеноводства;

- до 15 апреля Минтрансу, Минфину и Минпромторгу необходимо рассмотреть предложения Совета Федерации о дополнительном субсидировании межрегиональных перевозок, что, как полагают сенаторы, снизит стоимость транспортных услуг для граждан.