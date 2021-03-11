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11.03.2021 13:22
Рубрика: Власть

Мишустин поручил подготовить проект о выделении средств на соцобъекты в Сибири

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Министерству финансов оперативно подготовить проект распоряжения, чтобы регионы, которые он посетил в Сибири, быстрее получили средства на завершение социальных объектов и значимые проекты.
Мишустин закончил инспекцию "сложных" регионов в поездке по Сибири

"Почти 254 миллиона рублей направим на завершение строительства очистных сооружений вблизи Телецкого озера", - напомнил глава правительства. Президент неоднократно говорил о необходимости мер для его сохранения, а это требует новой инфраструктуры. "Сроки строительства уже сдвигались. Рассчитываем, что в этот раз все работы будут идти по графику", - сказал премьер.

Для Республики Тыва предусмотрено около 210 миллионов рублей на окончание строительства и оснащение школы на 825 мест, почти 87 миллионов рублей на завершение двух детских садов и 375 миллионов рублей на погашение республиканской больницей задолженности за поставленное оборудование и покупку нового в терапевтический корпус.

После общения в Новосибирске с учеными глава кабмина согласился поддержать перспективные исследования в области терапии рака. Это потребует еще до 200 миллионов рублей.

Наконец, с губернатором Кемеровской области детально обсуждалась ситуация на шахте "Алексиевская", куда правительство направит более 200 миллионов рублей на погашение задолженности по зарплате. "Эти средства люди должны получить как можно быстрее. Важно строго контролировать, чтобы впредь подобные случаи не повторялись", - предупредил Михаил Мишустин.

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