Новости

Год с COVID-19 в фотографиях 14:33
Рекорд скорости обновлен на льду Байкала 14:32
Рогозин объяснил выбор американцев "Союза" для отправки на МКС 14:15
Мишустин просит ускорить перевод в регионы средств для аграриев 14:01
Видео: толстые стебли бамбука пронзили легковушку 14:00
В Северодвинске задержали мужчину, захватившего заложницу в МФО 13:49
Страны ЕС назначили срок отказа от бензиновых моторов 13:44
В вологодском поселке 12 человек из сгоревшего дома остались без крова 13:42
В Подмосковье горит автосервис с 22 машинами 13:41
В Петербурге запретили песни и стихи об АУЕ 13:37
Еще одно телешоу Бузовой и Бородиной закрывается из-за низких рейтингов 13:31
В Москве из-за гололеда и ветра объявлен "желтый" уровень опасности 13:30
Ректор воронежского вуза задержан за поборы с подчиненных 13:29
Песков пояснил принцип помощи государства гражданам и бизнесу 13:24
Видеоролики пермского завода набрали 5 миллионов просмотров в Tik Tok 13:24
Мишустин поручил подготовить проект о выделении средств на соцобъекты в Сибири 13:22
В Кремле выразили обеспокоенность повышением напряженности в Донбассе 13:21
Названа возможная причина захвата заложницы в МФО Северодвинска 13:19
В московском метро задержали грабителя 13:13
Парижский суд рассмотрит апелляцию по делу россиянина Винника 13:08
В Росморречфлоте уточнили информацию о затонувшем сухогрузе 13:00
В Северодвинске неизвестный захватил заложницу в офисе МФО 12:58
В Калмыкии зарегистрировали вспышку коронавируса в доме престарелых 12:57
Кабмин направит 2 млрд на программу развития Кузбасса 12:57
Эксперты смоделировали возвращение Неглинки на улицы Москвы 12:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Впервые каршеринговая компания наказана за грубость в адрес должника-клиента
Впервые каршеринговая компания наказана за грубость в адрес должника-клиента
Выплаты на детей от 3 до 7 лет будут начисляться по новым правилам
Выплаты на детей от 3 до 7 лет будут начисляться по новым правилам
11.03.2021 14:01
Рубрика: Власть

Мишустин просит ускорить перевод в регионы средств для аграриев

Текст: Владимир Кузьмин

Поступление в регионы средств на кредиты для аграриев необходимо ускорить, распорядился премьер-министр Михаил Мишустин. Это необходимо для проведения успешной посевной и хорошего итогового урожая.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Мишустин ввел постоянный мониторинг цен на потребительские товары

Правительство на заседании заслушало доклад Министерства сельского хозяйства о готовности к весенним полевым работам. "Их успешное проведение - это гарантия хороших урожаев в будущем, а значит - эффективного развития всего агропромышленного комплекса, который обеспечивает продовольственную безопасность России. Прогноз для наших аграриев на осень, судя по озимым, неплохой", - подчеркнул глава кабмина.

Все больше земель вводится в оборот, и в текущем году, ожидает премьер, посевная площадь вырастет еще почти на миллион гектаров. Семенами, дизельным топливом и сельхозтехникой аграрии обеспечены на уровне прошлого года. "Есть возможность взять краткосрочные кредиты по льготной ставке на проведение весенних полевых работ. Средства на эти цели, а также на инвесткредиты в регионы уже начали поступать. Необходимо ускорить их доведение в субъекты Федерации", - указал Михаил Мишустин.

Глава правительства обратил внимание еще на два важных момента. Во-первых, для проведения посевной аграрии должны иметь удобрения по доступным ценам. Во-вторых, активнее необходимо продвигать агрострахование. При господдержке в прошлом году в этом направлении наметилась позитивная динамика, подчеркнул премьер. "Сюрпризы с погодой были и еще будут, а участие в агростраховании реально поможет нашим сельхозпроизводителям сократить возможные издержки", - уверен Мишустин.

Власть Работа власти Госуправление Экономика АПК Правительство Председатель Правительства

Главное сегодня

Песков заявил о критических разногласиях Москвы и Вашингтона
Выплаты на детей от 3 до 7 лет будут начисляться по новым правилам
Володин рассказал о планомерном уходе РФ от долларовой зависимости
За сутки в России подтверждено 9 270 случаев COVID-19 в 85 регионах
В Северодвинске задержали мужчину, захватившего заложницу в МФО
Путин: Россия не будет искусственно удерживать своих граждан внутри страны
Неопытным инвесторам перестанут продавать сложные финпродукты