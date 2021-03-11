Мишустин просит ускорить перевод в регионы средств для аграриев

Поступление в регионы средств на кредиты для аграриев необходимо ускорить, распорядился премьер-министр Михаил Мишустин. Это необходимо для проведения успешной посевной и хорошего итогового урожая.

Правительство на заседании заслушало доклад Министерства сельского хозяйства о готовности к весенним полевым работам. "Их успешное проведение - это гарантия хороших урожаев в будущем, а значит - эффективного развития всего агропромышленного комплекса, который обеспечивает продовольственную безопасность России. Прогноз для наших аграриев на осень, судя по озимым, неплохой", - подчеркнул глава кабмина.

Все больше земель вводится в оборот, и в текущем году, ожидает премьер, посевная площадь вырастет еще почти на миллион гектаров. Семенами, дизельным топливом и сельхозтехникой аграрии обеспечены на уровне прошлого года. "Есть возможность взять краткосрочные кредиты по льготной ставке на проведение весенних полевых работ. Средства на эти цели, а также на инвесткредиты в регионы уже начали поступать. Необходимо ускорить их доведение в субъекты Федерации", - указал Михаил Мишустин.

Глава правительства обратил внимание еще на два важных момента. Во-первых, для проведения посевной аграрии должны иметь удобрения по доступным ценам. Во-вторых, активнее необходимо продвигать агрострахование. При господдержке в прошлом году в этом направлении наметилась позитивная динамика, подчеркнул премьер. "Сюрпризы с погодой были и еще будут, а участие в агростраховании реально поможет нашим сельхозпроизводителям сократить возможные издержки", - уверен Мишустин.