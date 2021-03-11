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11.03.2021 20:21
Рубрика: Общество

Многодетным родителям продлили право на льготный отпуск

Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 52(8403)
Право на льготный отпуск для многодетных родителей продлили до наступления совершеннолетия старших детей и достижения младшим 14-летнего возраста. Закон об этом публикует сегодня "Российская газета".

Нововведение коснется около 6% российских семей, в которых воспитываются трое и более детей, следует из данных Росстата.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Теперь их родители смогут выбирать удобное время очередного отпуска, пока остаются в статусе "многодетных". То есть работодатель обязан согласовать удобное для них время отдыха в графике отпусков или предоставить его вне графика другому родителю, если у одного из них отпуск уже согласован. Или, например, бывают ситуации, когда у многодетных родителей меняются планы и дата отпуска сдвигается. Работодателю придется пойти навстречу такому работнику.

"Изменение существенное, так как еще недавно такое право получали работающие мамы и папы, у которых трое и более детей в возрасте до 12 лет. При этом отсутствовало условие по возрасту младшего ребенка", - говорит председатель Совета матерей Татьяна Буцкая. По ее словам, детство в 12 лет не заканчивается. А отпуск с родителями - то, что остается в памяти на всю жизнь.

"Все, что делается для семей, только во благо", - считает председатель Ассоциации многодетных семей Наталья Карпович. "Теперь семьи смогут планировать совместные отпуска намного дольше. Важно, что отпуск должен быть предоставлен многодетным супругам в любое время года по их желанию, независимо от того, в одной организации они работают или в разных", - уточняет она.

Работодатель обязан предоставлять многодетным родителям отпуск вне очереди. В противном случае он будет оштрафован 

Самыми многочисленными семьи по-прежнему остаются на Северном Кавказе, особенно в Ингушетии и Чечне, где почти в половине из них воспитывается трое и более детей, рассказала "Российской газете" доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Реже всего, по ее словам, многодетными родителями становятся жители Мурманской области, Санкт-Петербурка и Мордовии. В этих регионах обычно в семьях обычно бывает один ребенок или двое, только 2,5% супругов решаются на рождение третьего.

По данным Росстата в 2020 году по сравнению с 2019 годом суммарный коээфициент рождения третьих и последующих детей увеличился практически по всем регионам, это значит, что многодетных семей в России стало больше. Их число не изменилось в городах федерального значения - Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

6 процентов российских семей теперь могут рассчитывать на новые условия ухода в отпуск

За непредоставление отпуска многодетному родителю работодателя может оштрафовать трудовая инспекция.

Согласно Трудовому кодексу, уходить в отпуск вне очереди также могут родители детей-инвалидов, работники в возрасте до 18 лет, совместители, когда у них отпуск на основой работе, женщины до и после декрета, мужья, у которых жены в декрете, почетные доноры, а также ветераны, ликвидаторы, жены военных.

Общество Семья и дети Власть Работа власти Госуправление

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