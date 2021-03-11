Сводки о количестве заболевших ковидом радуют и вдохновляют: больных все меньше, всяческих ограничений тоже. Но гложет червячок сомнений: капризничает погода, а это на руку межсезонным недугам. Ковид пока к таковым не относится? Значит, пока сомненья прочь? Вопросов больше, чем ответов. Их безусловный лидер: "А вы сделали прививку от ковида?"

Помните, когда вакцины не было, главенствовал другой вопрос: когда наконец появится вакцина? Появилась. Однако отбоя желающих вакцинироваться не последовало - срабатывает наш, российский менталитет: жаждем того, чего нет. А если доступно, то неактуально. Призывы пройти вакцинацию остаются всуе. Тем более что объявлено: прививки - дело сугубо добровольное. Правда, нередки призывы, особенно в последнее время, присвоить им статус обязательных. Статуса нет, а...

Обращается старшая медсестра поликлиники (не называю имен и наименований учреждений. - И.К.) "Работаю старшей медсестрой 15 лет. Возраст не пенсионный. Вчера главный врач пригласил в кабинет и, мягко говоря, посоветовал написать заявление об уходе с работы. Или срочно сделать прививку. Как быть? Мне нельзя без работы - на моих руках двое детей и старенькая мама. Прививки же дело добровольное? Или это только на словах?"

Анна К. - учительница предпенсионного возраста. У нее состоялся аналогичный разговор с директором школы: или - или. И подобных обращений немало. В основном от работников медицинских и образовательных учреждений. Что ответить?

Комментарий

Вот что разъяснили "РГ" в Роспотребнадзоре:

- В настоящее время юридических оснований для отстранения от работы в связи с отказом от вакцинации против новой коронавирусной инфекции не имеется.

Вакцинация против новой коронавирусной инфекции включена только в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям (утвержден приказом Минздрава России от 21.03.2014 N 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям").

При угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, главные государственные санитарные врачи субъектов Российской Федерации и их заместители наделены полномочиями выносить мотивированные постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям (ст. 51 ФЗ от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения").

И только при наличии таких постановлений отказ от вакцинации по эпидемическим показаниям может повлечь отстранение от работы. В настоящее время таких постановлений не принималось. Вакцинация в Российской Федерации в настоящее время является добровольной для всех категорий граждан.