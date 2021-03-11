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11.03.2021 21:29
Рубрика: Культура

На аукционе Christie"s продали первое цифровое произведение искусства

Текст: Инга Бугулова
Фото: Handout / CHRISTIE'S AUCTION HOUSE / AFP

Аукционный дом Christie"s пустил с молотка цифровую работу художника Майка Винкельманна, известного под псевдонимом Beeple. Покупатель отдал за полностью электронную картину под названием "Первые 5 000 дней" (First 5 000 Days) 69,3 миллиона долларов.

Фото: Ilya Pitalev, Rossiya Segodnya (Sputnik) Agency, Russian Federation
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Это первая в мире работа, которая была продана на крупной площадке в виде невзаимозаменяемых токенов - цифровых активов на основе технологии блокчейн, позволяющей приобрести право собственности на существующий исключительно в интернете товар, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение аукционного дома.

В результате Beeple стал третьим в списке самых дорогих художников современности. Его опередили лишь Джефф Кунс (автор скульптуры "Кролик", проданной за 91,1 млн долларов в 2019 году) и Дэвид Хокни ("Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)", продан за 90,3 млн долларов в 2018 году).

Картина "Первые 5 000 дней" состоит из пяти тысяч изображений. 39-летний художник рисовал на протяжении 13 лет, добавляя все новые детали. К слову, Beeple хорошо известен в мире шоу-бизнеса - он оформлял декорации для концертов Джастина Бибера и Кэти Перри.

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