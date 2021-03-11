На YouTube вышла короткометражка "Бэтмен: Умирать легко"

Для тех, кто до сих пор скептически относится к выбору Роберта Паттинсона на роль Бэтмена, творческое объединение Bat in the Sun подготовило короткометражный фильм "Бэтмен: Умирать легко".

В роли Темного рыцаря снялся 51-летний актер Кевин Портер. Также в фильме можно увидеть звезду фильмов Тарантино Майкла Мэдсена.

Также в кадр попадают почти все наиболее известные противники Защитника Готэма: Загадочник, Безумный Шляпник, Мистер Фриз, Ядовитый плющ, Виктор Сзас, Харли Квин и даже так себе нарисованный с помощью компьютерной графики Убийца Крок.

Сюжетная завязка строится вокруг Джокера, который заболел раком и просит Бэтмена убить его, чтобы красиво оформить "Наследие" двух непримиримых врагов.

Проект опубликован на YouTube и доступен для бесплатного просмотра. Авторы подчеркивают, что DC Comics и Warner Bros. не участвовали в производстве, проект не является коммерческим, а создатели не имеют цели получить прибыль.