Названы главные проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Как сделать, чтобы качественной питьевой воды хватало на всех? Чем отличается капремонт домов со спецсчетами от ремонта за счет "общего котла"? Что ускорит замену устаревших лифтов? Почему льготы на коммунальные услуги тормозят повышение энергоэффективности жилых домов? Эти и другие вопросы подняли на "круглом столе" в "Российской газете" эксперты Общественного совета при минстрое, подводя итоги работы в сфере ЖКХ. А корреспонденты "РГ" и региональных изданий-партнеров задали им свои вопросы.

Минстрой оценит капремонт в каждом регионе

Индекс капитального ремонта домов планирует просчитать в этом году минстрой. Об этом рассказал на "круглом столе" в "РГ" замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров. Это не будет рейтингом, подчеркнул замминистра, он создается не для сравнения, какой регион лучше или хуже. "Это будет совокупность показателей, которые отражают состояние капремонта, сильные и слабые стороны субъекта. Где надо поднажать, где можно сделать еще лучше", - сказал Егоров. Работа над составлением индекса уже идет. "Мы скоро сделаем, опубликуем и с регионами отработаем", - рассказал замминистра. В этом году будет доработана Государственная информационная система ЖКХ. Сейчас идет работа над очисткой системы от лишней информации, сообщил Егоров. "Делаем ее более актуальной и более работоспособной", - подчеркнул он.

Кроме того, он отметил, что России нужна комплексная программа строительства очистных сооружений. Сейчас запущена лишь программа по оздоровлению реки Волга, которая затрагивает 12 регионов. Но необходимость очистки воды - проблема всех крупных рек: и Дона, и Терека, и Камы. При этом строительство очистных сооружений зачастую очень дорого.

Расселение аварийного жилья планируется завершить раньше срока

В этом году из аварийных домов будет переселено на 20% больше жителей, чем было запланировано. Об этом рассказал на "круглом столе" председатель Общественного совета при минстрое Сергей Степашин.

Программа расселения аварийного жилья идет с опережением. С момента старта программы в новые квартиры переехали около 130 тысяч жителей аварийных домов. В начале нынешнего года было решено, что и в 2021 году их должно быть не меньше. "В целом мы поставили себе задачу завершить программу не в 2025 году, как планировалось в том числе в нацпроекте, а к концу 2023 года. Чтобы перейти уже к следующему этапу - нам предстоит переселять еще 500 тысяч человек, это аварийное жилье, которое было выявлено после января 2017 года", - сказал Степашин. Большой проблемой остается износ коммунальной инфраструктуры, отметил Степашин - в большинстве регионов он более 60%. При этом финансовое состояние коммунальных организаций весьма сложное, а механизм, сочетающий государственную финансовую поддержку и привлечение внебюджетных инвестиций для модернизации систем в относительно небольших городах действует только через Фонд ЖКХ.

За время действия программы фондом были поддержаны 104 проекта в 38 регионах общей стоимостью 29,9 млрд руб, из которых 15,4 млрд рублей (51,4%) - средства фонда, а 9,3 млрд (31,2%) - средства внебюджетных источников. По этим проектам будут построены и реконструированы 189 объектов коммунальной инфраструктуры и более 370 км сетей. Для дальнейших преобразований в этой сфере и привлечения частного капитала необходимо увеличение имущественного взноса в фонд для предоставления финансовой поддержки на эти цели (не менее 5 млрд руб. ежегодно в 2021-2023 годах). Фонд направил предложения на этот счет в правительство, рассказал Степашин. Минфину и минстрою было поручено проработать предложения. "Полагаю, что нас услышали и программа будет продолжена", - подытожил председатель Общественного совета.

Рост квартплаты не успевает за инфляцией

Татьяна Вепрецкая, директор НП "Национальный жилищный конгресс":

Увеличение платы за содержание и ремонт растет медленнее, чем стоимость проводимых в домах работ. За последние пять лет работы подорожали на 26-30%, тогда как плата за содержание и ремонт выросла лишь на 21%. То есть устанавливать ежегодное повышение платы на уровне инфляции недостаточно. В ряде регионов плата за содержание жилья за пять лет выросла лишь на 12-15% (среди них - Нижегородская, Московская, Кировская, Пензенская, Волгоградская области), а в других увеличение произошло плавно на 28-37,2% (в Мурманской, Челябинской областях, Татарстане).

В малых городах повышение платы происходило гораздо реже, чем в крупных. Поэтому в больших городах повышение идет более сглажено, без резких всплесков. Есть тенденция ухода частных управляющих компаний из малых городов - их количество за 5 лет снизилось на 28%. Ряд домов остается без работников, которые могли бы качественно производить ремонты и качественно их обслуживать. Рост зарплат сотрудников коммунальных служб отстает от инфляции, особенно в крупных городах - за пять лет они увеличились лишь на 11-12%. Ряд доходов управляющие компании теряют из-за воровства жителями коммунальных ресурсов, утечек в квартирах, несвоевременной сдачи жителями показаний счетчиков, низких нормативов потребления в отдельных регионах и устаревшего оборудования в домах.

Воду нужно разделить на питьевую и техническую

Елена Довлатова, исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения:

После появления приборов учета жители стали очень внимательно следить за потреблением воды и потреблять значительно меньше, чем раньше, но все еще больше, чем жители других стран. Однако коммунальная инфраструктура в России, износ которой сейчас колоссальный, строилась в советское время - с размахом и на вырост. Сейчас она, рассчитанная на гигантские объемы, вынуждена работать на совершенно других мощностях, и это большая проблема, поскольку при таком диаметре труб и мощности насосов это большие затраты и не очень высокая энергоэффективность. Такого масштабного проекта, как программа "Чистая вода", на которую выделяются достаточно большие федеральные средства - 147 млрд руб., - не было никогда. Начался строительный бум, даже малые водоканалы находят средства на проектирование и пытаются войти в программу. Однако готовых проектов почти ни у кого нет, и такого количества проектировщиков одномоментно в стране не может появиться. Некоторые регионы пытаются представить проекты, разработанные полвека назад, которые не имеют никакого отношения к реальности. Еще одна проблема - проектируют одни, строят другие, пуском, наладкой и эксплуатацией занимаются третьи, это приводит к тому, что за неудачи при запуске проекта не отвечает никто.

В ряде регионов необходимо разделить воду на питьевую и техническую. Довольно много воды уходит на полив огородов, на то, чтобы напоить скот, и другие нужды, которые не связаны с употреблением ее в пищу. При этом поливать огород можно просто безопасной, но не обязательно кристально чистой водой. Однако понятия "техническая вода" в России не существует. Сейчас Общественный совет минстроя совместно с Фондом содействия реформирования ЖКХ, минстроем и Роспотребнадзором ищут решение этой проблемы. Задача проекта "Чистая вода" - сделать так, чтобы все получали централизованную воду. Но в селах или на маловодных территориях (таких как Калмыкия, Краснодарский край) может быть разумным такой вариант: каждый житель должен получать хотя бы пять литров питьевой воды в день и быть уверен, что это чистая вода и он не должен ее покупать в магазине. А другая вода у него может быть хорошего качества, но не настолько очищенная, как бутилированная. Сейчас же механизм выстроен так, что люди должны поливать огород фактически бутилированной водой.

Необходима также программа по строительству и реконструкции очистных сооружений и канализации. 60% сточных вод сбрасываются неочищенными, а нормативно очищены всего 11%.

Жители домов со спецсчетами рискуют переплатить за капремонт

Анна Мамонова, исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов:

Средства на капитальный ремонт жители копят либо у региональных операторов (в "общем котле"), либо на отдельных спецсчетах. Многоквартирных домов со спецсчетами - 13% (по площади - 21%). Средний размер накопления на один дом небольшой - 1,5 млн руб.

В советское время коммунальную инфраструктуру строили с размахом и на вырост. Фото: Gettyimages

К концу 2020 года на спецсчетах хранилось 150 млрд руб. (на счетах регоператоров, для сравнения, было около 120 млрд, и они уже были "расторгованы"). Ежегодно накопления по спецсчетам пополняются на 50 млрд руб. Из них около 44 млрд руб. - это сами взносы, а 6 млрд - миграция от региональных операторов на специальный счет. В 2019 году на средства со спецсчетов были проведены работы на 23 млрд руб. Это был рекордный показатель.

Основная проблема, связанная со спецсчетами, - миграция средств со спецсчетов в "общий котел" и обратно. Это происходит из-за нецелевого расходования средств на спецсчетах, некачественного выполнения работ. Является ли ремонт капитальным, насколько он качественный, насколько безопасный - за этим законодательно не установлено контроля. Жители не защищены от завышения смет, поскольку предельные стоимости по капремонту действуют только при заказе работ на средства "общего котла". Еще одна проблема - потеря данных при смене владельца спецсчета - нет единого источника информации как по начислениям, так и по проведенным работам. Эти проблемы могут решить поправки в Жилищный кодекс, подготовленные минстроем.

Жить в домах-памятниках становится небезопасно

Вячеслав Фатин, президент Союза реставраторов, руководитель Комиссии ОС по сохранению объектов культурного наследия:

В России около 13 тысяч многоквартирных домов, которые имеют статус объектов культурного наследия. 6% из них - объекты культурного наследия федерального значения, остальные регионального либо муниципального уровня. Источником средств на ремонт могут быть только взносы жителей, которые, конечно, ограничены. Для таких объектов необходима разработка научно-проектной документации, проведение реставрационных работ гораздо дороже, чем капремонт в обычных зданиях. Из-за недостаточности средств, собираемых жителями, а также сложности по разработке и согласованию проектной документации ремонт многих объектов откладывается и проживание в них зачастую становится небезопасным. Особенно уязвимы объекты деревянного зодчества, которых много на Севере и в Сибири.

На приведение таких домов в удовлетворительное состояние требуются десятки миллиардов рублей. Очевидно, что без поддержки федерального бюджета эту проблему не решить.

Около трети, порядка 5 тысяч домов - выявленные объекты культурного наследия. То есть по ним не проведена экспертиза, не определен предмет охраны. Поэтому никаких работ по капремонту в них провести нельзя, даже если дома попали в краткосрочный план капремонта.

Необходимо провести инвентаризацию таких зданий, выделить их в отдельную группу и сформировать реестр домов-памятников. Общественный совет предлагает, чтобы проектная документация, согласования проводились либо за счет собираемых жителями средств, либо за счет региональных бюджетов. А собственно проведение ремонтно-реставрационных работ - на средства федерального бюджета.

Устанавливать лифты начнут производители

Татьяна Кузьмина, директор департамента мониторинга региональных систем капремонта и экспертно-технического обеспечения Фонда содействия реформированию ЖКХ:

Необходима комплексная программа строительства очистных сооружений

До 15 февраля 2025 года необходимо заменить почти 134 тысячи лифтов в 80 регионах. 94 тысячи лифтов уже отработали срок эксплуатации, а еще почти 40 тысяч отработают его до 2025 года. Чуть больше тысячи лифтов уже выведены из эксплуатации, и жители этих домов явно испытывают дискомфорт. Замена лифтового оборудования - одна из самых затратных статей среди работ по капремонту. Правительство в конце 2020 года решило выделить Фонду содействия реформированию ЖКХ из резервного фонда РФ 750 млн руб., что позволит заменить не менее 1010 лифтов. Кроме софинансирования Фондом ЖКХ затрат региональных бюджетов на замену лифтов есть возможность компенсации расходов, которые возникают при использовании рыночных механизмов - отсрочки, рассрочки платежа, механизма факторинга. Они позволяют без существенной финансовой нагрузки для населения оплачивать работы, выполненные сейчас, в течение срока до 7 лет. Эта форма поддержки отрабатывается сейчас с рядом пилотных регионов, уже одобрены три заявки почти на 160 млн руб.

Вместе с минпромторгом Фонд ЖКХ будет контролировать стоимость лифтов, которые будут покупаться за счет федерального бюджета. Чтобы регионы не закупали оборудование дороже, чем его поставляют производители. Кроме того, по поручению правительства рассматривается вопрос поставок лифтов в несколько пилотных регионов и их монтаж заводами-изготовителями. Практически для каждого региона уже определено, какой завод и сколько лифтов может поставить, смонтировать и эксплуатировать.

Льготникам нужно компенсировать платежи за энергоэффективность

Ирина Булгакова, руководитель Комиссии ОС по ЖКХ, руководитель Экспертного совета при Комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ:

Более десяти лет назад появился закон об энергосбережении, однако потребление домами энергии за 10 лет практически не снизилось. Хотя успешные кейсы есть - в Татарстане (после установки индивидуальных тепловых пунктов потребление тепла снизилось почти на 27%), в Набережных Челнах, Москве. В Якутии был принят закон, который позволяет реализовывать комплексные проекты повышения энергоэффективности, касающиеся не одного-двух домов, а целых кварталов и даже населенных пунктов. Применение энергосервисных контрактов приблизительно в одной трети многоквартирных домов сэкономит до 27% тепловой энергии. И это скажется как на сокращении выбросов в окружающую среду, так и на сокращении платежей населения. Однако есть ряд проблем, которые не дают возможности развиваться энергоэффективности. В домах небольшой этажности энергосервис впрямую не окупается, там нужно бюджетное софинансирование. У многих жителей есть льготы, субсидии на оплату коммунальных услуг. И для них при энергосервисном контракте платежи могут возрасти: часть прежнего платежа, например, за отопление идет на оплату энергосервисных услуг, а компенсация за это льготникам не предусмотрена, то есть итоговая сумма для жителя возрастает. Если же энергосервисная компания предоставляет скидку, срок окупаемости проектов увеличивается до 10 лет и более, и это становится неэффективно. В следующем году Общественный совет хочет разработать методические рекомендации для жителей, которые хотят повысить энергоэффективность своих домов.

Вопрос эксперту

У жителей немалые долги за коммунальные услуги. В прошлом году было предложение снизить федеральный порог оплаты населением коммунальных услуг - чтобы жители платили не до 22%, а до 15% от своего дохода. На какой стадии это предложение?

Ирина Булгакова: Это будет очень эффективная мера, которая не решит проблему окончательно, но поможет снизить долги, а главное - поможет населению, которое сегодня не в состоянии оплачивать ЖКУ полностью. 22% - это все-таки очень высокий порог. Некоторые регионы его снижают, но у многих не хватает для этого своего бюджета.

Максим Егоров: Минстрой поддерживал это предложение, оно обсуждается на площадке правительства, но пока решение не принято. Возможно, следует не сразу переходить с 22% к 15%, а сделать это поэтапно - с 22% до 18%, через какое-то время до 15%.

Но я считаю, что те, кто потребляет много и может за это платить, должен платить по тарифу ближе к экономически обоснованному. А кто потребляет мало и у кого нет денег - тем мы должны помогать, в том числе и снижением до 15%. Люди могут иметь дом в тысячу квадратных метров, участок, освещать их и платить за электроэнергию по тем же тарифам, как те, кому мы помогаем субсидией.

Вопрос читателя

Олег Кудин, поселок Шаля Свердловской области. Почему фактически не действует закон об энергосбережении? Мне оказалось невыгодно иметь индивидуальный счетчик тепла, потому что по разработанным правительством формулам мне насчитывают даже больше, чем было по общедомовому счетчику.

Ирина Булгакова: Потребителем тепловой энергии является многоквартирный дом целиком. Если в одном помещении будет отключен прибор отопления, то в соседних батареи будут отдавать большее количество тепла.

Для получения экономии нужно провести энергосберегающие мероприятия для дома в целом - например, установить узлы погодного регулирования.

Установка индивидуальных приборов учета тепла может быть эффективна только в том случае, если установлен общедомовой прибор учета и приборы учета у всех потребителей (в зависимости от конструктивных особенностей - в каждой квартире или на каждом приборе отопления).

Фото: Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Марина Трубилина

Вопрос от партнера "Российской газеты"

Информационное агентство "Север-Пресс", г. Салехард, ЯНАО:

Федеральным проектом "Чистая вода" предусмотрено улучшение качества водоснабжения для городского населения. А как будет решаться вопрос для жителей села?

Максим Егоров: Проектом "Чистая вода" предусмотрено улучшение качества воды не только городского населения, но и всего населения в целом. Достаточно большое количество проектов реализуется в сельской местности. Также есть программа развития села, которую реализует минсельхоз. Если субъекты РФ или муниципалитеты заявляют программы по этой тематике, то эти программы также могут использоваться. Работа идет. Есть также поручения президента о доведении до нормы качества питьевой воды в сельских населенных пунктах, они сейчас прорабатываются. Мы вместе с регионами определяем самые знаковые места или самые слабые точки, где качество воды низкое либо ее нет вообще. Данную работу мы будем продолжать. Также если Фонду содействия реформированию ЖКХ будут выделены дополнительные деньги на модернизацию объектов коммунального хозяйства, то с селом тоже будут работать.

Журнал "Бизнес и Власть", г. Вологда:

Ведут ли органы власти мониторинг удовлетворенности собственников недвижимости услугами управляющих компаний?

Максим Егоров: Мы провели опрос среди граждан в нескольких федеральных округах: "Знаете ли вы, какая управляющая компания занимается вашим домом?" В среднем 35% респондентов ответили, что не знают, какая управляющая компания работает в их доме. А 60% граждан никогда не принимали участия в собраниях собственников. Это к вопросу о том, как сами собственники относятся к своей собственности. Этому может быть несколько причин: нежелание собственников, некачественная работа управляющей компании, которая про себя не говорит. Возможно, органы государственного жилищного надзора не проводят соответствующую работу с управляющими компаниями. Оцифровку этой работы на уровне министерства мы не делали, но у нас есть такие мысли в рамках цифровизации отрасли и цифровизации управления жилым фондом. Такие рейтинги мы будем делать на федеральном уровне, будем проводить скоринг различных управляющих компаний.

Газета "Марийская правда", Республика Марий Эл:

Между управляющими компаниями часто возникают настоящие войны, когда они пытаются получить право обслуживать новые дома, элитное жилье. Такого же энтузиазма, когда нужно взять старый жилой фонд, не наблюдается. Может быть, есть смысл законодательно закрепить, что управляющие компании, которые берут новые дома, в нагрузку должны брать "дома-ветераны"?

Максим Егоров: Управление домами - это рынок, достаточно хорошо развивающийся. И если мы будем предъявлять дополнительные требования, мы можем этот рынок обрушить. Тогда вообще никто не будет заниматься управлением жилья. Если никто не приходит - значит, рынка нет. Тогда муниципалитет должен работу организовывать. Или сами граждане оформлять ТСЖ. На любом доме можно хорошо заработать, если правильно подойти к его обслуживанию.