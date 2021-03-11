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Названы восемь приложений, которые нужно удалить со смартфона

Текст:   Антон Благовещенский
11.03.2021,  
16:20
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В магазине Google Play обнаружено восемь приложений, способных похитить банковские реквизиты пользователя и даже обойти двухфакторную аутентификацию.

Фото: istock

Если какое-то из них (или несколько) присутствует на смартфоне, необходимо немедленно удалить его и проверить банковские счета на предмет подозрительной активности, пишет эксперт в области информационной безопасности Зак Доффман в материале Forbes.

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Новая угроза получила название Clast82 - она позволяет установить на устройство "любое вредоносное ПО". Это может быть троянский модуль для удаленного управления, банковский шпион, средство для полного контроля устройства на расстоянии, как если бы смартфон находился у хакера в руках, говорит сотрудник Check Point Security Экрам Ахмед.

Вот приложения, которые Доффман советует удалить:

- Cake VPN

- Pacific VPN

- eVPN

- BeatPlayer

- QR/Barcode Scanner MAX

- Music Player

- QRecorder

- Tooltipnatorlibrary

Присутствие этих приложений в памяти смартфона создает риск попадания персональных данных в третьи руки. После их удаления также рекомендуется сменить пароли к системам онлайн-банкинга.

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