Новые требования по охране труда появятся в общем доступе

Роструд разместит требования по охране труда в доступном для общего пользования "Реестре обязательных требований" Федеральной государственной информационной системы (ФГИС), сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что Роструд стал одним из пяти ведомств, которые будут в пилотном режиме размещать обязательные требования в этом реестре, где они будут систематизированы. В дальнейшем ознакомиться с ними сможет любой желающий. Сведения будут полезны, например, работодателям. А помимо них в реестре будет представлена информация о периоде действия обязательных требований, круге лиц, на которых они распространяются, и мерах ответственности, установленных за их несоблюдение.

Сам реестр в полную силу заработает к 1 июля 2021 года. Оператором ФГИС является Минцифры, за наполнение реестра отвечает Минэкономразвития.