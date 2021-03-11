Новые законы помогут многодетным семьям, туристам и экологам

Многодетным родителям продлили право на льготный отпуск, из Гражданского кодекса исключается МРОТ в качестве условной единицы при определении стоимости имущества. Органы местного самоуправления будут разрабатывать свои программы развития туризма. Эти и другие законы публикует "Российская газета".
С выплаты доходов на Мальту возьмут по полной
Прежняя редакция предусматривала привлекательные налоговые условия и позволяла выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 5%, тогда как соответствующая ставка в России в разы выше (например, для юридических лиц 15% по дивидендам и 20% по процентам), отметили в минфине.
Льготная ставка в размере 5% предусмотрена для институциональных инвестиций, а также для публичных компаний с рядом условий. Изменения не затронули процентных доходов, выплачиваемых по еврооблигациям, облигационным займам российских компаний, а также займам, предоставляемым иностранными банками.
Пересмотр соглашений об избежании двойного налогообложения ведется по поручению президента: год назад он заявил, что все выплаты доходов, уходящие из России в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом. Россия договорилась об аналогичных изменениях в соглашения с Кипром (который был главной целью этой кампании) и Люксембургом. После отказа Нидерландов пересмотреть налоговое соглашение на российских условиях минфин инициировал процедуру его денонсации.
Ратификационные процедуры по протоколу о внесении изменений в конвенцию с Мальтой завершены, уведомление Мальты получено, сообщили в минфине. Фактически протокол применяется с 1 января 2021 года.
Все данные о воздухе, воде и почве будут раскрыты
"Экологические проблемы, как и в целом информация о состоянии окружающей среды, не должны замалчиваться, - отметил глава минприроды Александр Козлов. - Грязный воздух, вода, свалки, загрязняющие почву и убивающие все живое, - это беда не отдельно взятой территории, это касается каждого. Вовремя полученная информация - это спасенные жизни и здоровье, сохраненные экосистемы, благополучие всей страны, планеты".
Министр заверил, что будет обязательно следить за тем, чтобы такая информация была доступна людям. Также он пригрозил самыми жесткими мерами к тем, кто попытается что-то утаить от общественности.
Мониторинг состояния экологии надо реализовать в виде "одного окна", это должна быть единая система экологических данных, объяснила вице-премьер Виктория Абрамченко. "Все заинтересованные стороны - будь то государственный надзор, экологи, активисты, бизнес, научное сообщество - получат возможность обрабатывать эту информацию и использовать для планомерного повышения уровня экологических показателей", - заверила Абрамченко.
К экологической информации, которая подлежит размещению госорганами, относятся сведения о состоянии атмосферного воздуха, поверхностных вод водных объектов, почв, о радиационной обстановке, о стационарных источниках, об уровне или о массе выбросов, сбросов загрязняющих веществ, об обращении с отходами производства и потребления, уточнили в минприроды. Более точные правила раскрытия экоинформации будут утверждены правительством, проект постановления уже разработан и проходит общественное обсуждение.
Экологи из WWF России обратили внимание на то, что для полноценного исполнения закона потребуется добрая воля предприятий - источников выбросов. Организация обратилась в Российский союз промышленников и предпринимателей с призывом как можно более добросовестно раскрывать такую информацию.
Проштрафившиеся арендаторы леса получили второй шанс
"По действующему законодательству арендаторы, которые попали в список недобросовестных, навсегда теряют право вести лесопользование, - прокомментировали суть изменений в Рослесхозе. - Теперь они смогут возобновить свою деятельность после устранения нарушений".
Статья Лесного кодекса, содержащая бессрочную кару для лесопользователей, стала даже предметом рассмотрения Конституционного суда. Там обратили внимание, что такое наказание не соответствует Основному Закону, и признали его избыточным. После чего был разработан законопроект с поправки в Лесной кодекс. Реестр недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений появился в России в 2018 году. Компании и предприниматели, оказавшиеся в этом "черном списке", лишались права арендовать лесные участки и покупать лесные насаждения. По данным Рослесхоза, на 1 марта этого года в реестре оказались 708 записей: среди "штрафников" 604 юридических лица и 104 индивидуальных предпринимателя. В подавляющем большинстве - 68% случаев - причина в несвоевременном внесении арендной платы за использование лесов. Кроме того, отлучение от леса настигало тех, кто не занимался положенным по условиям договора лесовосстановлением, уходом за лесными насаждениями, защитой деревьев от пожаров и вредителей, нарушал сроки реализации инвестиционных проектов.
"В реестр недобросовестных лесопользователей не попадают "черные лесорубы", у которых нет и никогда не было законного права работать в лесу, - добавляют в Рослесинфорге. - Их действия квалифицируются по более тяжким составам и являются уголовным преступлением, а не административным правонарушением".
Предыдущая версия законодательства не предусматривала возможности вычеркнуть лесопользователя из реестра недобросовестных. Тем самым ему навсегда закрывался доступ в отрасль. Принятые поправки эту юридическую коллизию исправили. Теперь установлен предельный срок наказания. Отбыв его, можно восстановить свои права на работу в лесу.
"В скором времени Рослесинфорг реализует новый функционал, предоставляющий данные об исключенных из Реестра лесопользователях, включая информацию о том, когда компания попала в "черный список" и когда из него выбыла, - анонсировали новшество в организации. - Тестирование сервиса уже началось".
В будущем функцию контроля репутации лесопользователей, как и все остальные, связанные с регулированием лесной отрасли, возьмет на себя создаваемая федеральная государственная информационная система лесного комплекса (ФГИС ЛК).
Муниципалитеты начнут развивать туризм
Органы муниципальной власти наделяются полномочиями по разработке, утверждению и реализации собственных программ развития туризма. Методические рекомендации Ростуризм будет утверждать не только для муниципалитетов, но и для субъектов Российской Федерации. В итоге программы развития туризма на отдельных территориях должны быть согласованы с задачами развития отрасли, которые войдут в новый нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства". Как отмечал ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко, нацпроект создаст условия для доступного и комфортного отдыха. Но формирование конкурентоспособных турпродуктов требует "концентрации ресурсов федерального, регионального и муниципального уровней, частных инвестиций".
Проект рекомендаций по разработке программ развития туризма на региональном и местном уровнях Ростуризм уже подготовил. Сейчас документ проходит общественное обсуждение. В частности, региональным и муниципальным властям рекомендуется в приоритетном порядке определить цели и задачи своих программ, измеримые целевые показатели, на основе которых определяются пути, средства и методы их достижения. При этом цель государственной программы региона должна соответствовать приоритетам и целям государственной политики. Стоит избегать множественности целей, чтобы не допускать их пересечения, считают в Ростуризме.
Единые стандарты нужны, чтобы упорядочить систему разработки и продвижения региональных турпродуктов. Но полностью унифицировать процесс подготовки муниципальных программ в сфере туризма вряд ли получится, считает исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. Если регионы, особенно туристически привлекательные, имеют между собой сходство, то различия между муниципальными образованиями по уровню и направлениям развития слишком велики, да и не всем территориям нужен туризм, пояснил эксперт.
МРОТ исключен из расчета стоимости имущества
В соответствии с законом "О минимальном размере оплаты труда" МРОТ может применяться только для регулирования размера оплаты труда, пособий и иных целей обязательного социального страхования. В других целях его использовать нельзя, однако до принятия публикуемого закона три статьи Гражданского кодекса все-таки использовали МРОТ для определения стоимости имущества - брошенного (статья 226) и переданного на хранение (статьи 887 и 899). При этом по закону исчисление платежей по гражданско-правовым обязательствам, установленных в зависимости от МРОТ, осуществляется исходя из базовой суммы, равной 100 рублям (а текущее значение МРОТ - 12,8 тыс. руб.).
Теперь этот "условный" МРОТ заменен в ГК на фиксированные суммы, объясняет управляющий партнер юридической компании "Иккерт и партнеры" Павел Иккерт.
Согласно прежней редакции статьи 226 ГК, собственник участка, где находится брошенная вещь, стоимость которой явно ниже суммы, соответствующей пятикратному МРОТ, либо брошенные лом металлов, бракованная продукция, топляк от сплава, отвалы и сливы, отходы, имеет право обратить эти вещи в свою собственность, приступив к их использованию или совершив иные действия, свидетельствующие об обращении вещи в собственность. В этой норме пятикратный размер "условного" МРОТ (то есть 500 рублей) заменяется на три тысячи рублей.
В статье 887 ГК десятикратный размер МРОТ (1 тыс. рублей), по которому определяется "дорогостоящая" вещь, заменяется на 10 тыс. рублей - если стоимость вещи превышает эту сумму, то для договора ее хранения между гражданами требуется соблюдение письменной формы.
В статье 899 ГК 100 МРОТ (то есть в данном случае 10 тыс. рублей) заменяется на 50 тыс. рублей - теперь хранитель вещи, которую собственник не желает забирать обратно, вправе продать ее с аукциона, если она стоит более 50 тыс. руб. Эта планка повышена в пять раз с учетом того, что затраты на хранение и организацию аукциона могут быть, как свидетельствует судебная практика, весьма значительными.
Многодетным родителям продлили право на льготный отпуск
Нововведение коснется около 6% российских семей, в которых воспитываются трое и более детей, следует из данных Росстата.
Теперь их родители смогут выбирать удобное время очередного отпуска, пока остаются в статусе "многодетных". То есть работодатель обязан согласовать удобное для них время отдыха в графике отпусков или предоставить его вне графика другому родителю, если у одного из них отпуск уже согласован. Или, например, бывают ситуации, когда у многодетных родителей меняются планы и дата отпуска сдвигается. Работодателю придется пойти навстречу такому работнику.
"Изменение существенное, так как еще недавно такое право получали работающие мамы и папы, у которых трое и более детей в возрасте до 12 лет. При этом отсутствовало условие по возрасту младшего ребенка", - говорит председатель Совета матерей Татьяна Буцкая. По ее словам, детство в 12 лет не заканчивается. А отпуск с родителями - то, что остается в памяти на всю жизнь.
"Все, что делается для семей, только во благо", - считает председатель Ассоциации многодетных семей Наталья Карпович. "Теперь семьи смогут планировать совместные отпуска намного дольше. Важно, что отпуск должен быть предоставлен многодетным супругам в любое время года по их желанию, независимо от того, в одной организации они работают или в разных", - уточняет она.
Самыми многочисленными семьи по-прежнему остаются на Северном Кавказе, особенно в Ингушетии и Чечне, где почти в половине из них воспитывается трое и более детей, рассказала "Российской газете" доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Реже всего, по ее словам, многодетными родителями становятся жители Мурманской области, Санкт-Петербурка и Мордовии. В этих регионах обычно в семьях обычно бывает один ребенок или двое, только 2,5% супругов решаются на рождение третьего.
По данным Росстата в 2020 году по сравнению с 2019 годом суммарный коээфициент рождения третьих и последующих детей увеличился практически по всем регионам, это значит, что многодетных семей в России стало больше. Их число не изменилось в городах федерального значения - Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.
За непредоставление отпуска многодетному родителю работодателя может оштрафовать трудовая инспекция.
Согласно Трудовому кодексу, уходить в отпуск вне очереди также могут родители детей-инвалидов, работники в возрасте до 18 лет, совместители, когда у них отпуск на основой работе, женщины до и после декрета, мужья, у которых жены в декрете, почетные доноры, а также ветераны, ликвидаторы, жены военных.